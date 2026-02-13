Přeskočit na obsah
Sport

Stříbrná fantazie! Adamczyková po úžasných jízdách slaví svou třetí olympijskou medaili

ČTK

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Eva Adamczyková (v červené) slaví stříbro po finále snowboardcrossu na ZOH 2026Foto: CTK
Dvaatřicetiletá Adamczyková se v této sezoně vrátila k závodům po mateřské pauze a stříbrnou medaili získala jako matka ročního syna Kryštofa. Pro českou výpravu na hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo vybojovala třetí cenný kov po zlatu snowboardistky Zuzany Maděrové z paralelního obřího slalomu a stříbru rychlobruslaře Matěje Jílka na 5000 m.

Bronz dnes získala šampionka z Pchjongčchangu Italka Michela Moioliová. Osmnáctiletá Karolína Hrůšová při premiéře pod pěti kruhy vypadla v osmifinále.

