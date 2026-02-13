Přeskočit na obsah
Adamczyková už je ve čtvrtfinále. Postoupila těsně, rozdíl byl šest setin

Sport

Sledujte online přenos z finálového bloku snowboardcrossařek na olympiádě v Itálii s Evou Adamczykovou v akci.

ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, sněmovna schválila odklad

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

