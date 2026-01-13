Absolutní fenomén. Shiffrinová si pod světly ve Flachau připsala 107. vítězství

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála pošesté v kariéře noční slalom ve Flachau a svou rekordní bilanci ve Světovém poháru rozšířila o 107. vítězství. Česká reprezentantka Martina Dubovská nepostoupila do druhého kola a v sezoně tak zůstává bez bodů.
Ve Flachau se jel předposledním slalom před olympijskými hrami. Generálku na boje pod pěti kruhy v Cortině d'Ampezzo absolvují technické specialistky za necelé dva týdny ve Špindlerově Mlýně.
Třicetiletá Shiffrinová vyhrála šestý ze sedmi slalomů v sezoně. Před bouřlivou kulisou v rakouském středisku vedla už po prvním kole před krajankou Paulou Moltzanovou a v druhé jízdě navzdory rozbité trati svůj náskok ještě zvýšila na 41 setin sekundy.
Třetí místo obsadila s odstupem 65 setin domácí Katharina Truppeová, jež o dvě setiny udržela náskok před tamní loňskou vítězkou Camille Rastovou ze Švýcarska. Mistryně světa, která začátkem ledna v Kranjské Goře ukončila vítěznou sérii Shiffrinové ve slalomech, nabrala větší ztrátu po chybě v 1. kole.
Díky 70. slalomovému vítězství v kariéře zvýšila Shiffrinová náskok v hodnocení disciplíny před Rastovou na 268 bodů. V celkovém pohárovém pořadí je mezi nimi rozdíl 170 bodů.
Třiatřicetiletá Dubovská po problémech se zády dnes absolvovala čtvrtý slalom SP v sezoně. Se ztrátou 5,36 na Shiffrinovou obsadila v prvním kole 41. pozici, od postupové třicítky ji dělila více než sekunda.
ŽIVĚLedovka trápí Česko. Dálnice D3 stojí, pohotovosti jsou zahlcené úrazy, ČD vrací jízdné
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Problémy hlásí i ostatní regiony.
ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.
Rudí ďáblové sází na legendu. Vím, co je potřeba, tvrdí nový kouč Manchesteru United
Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil dnes slavný klub.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Trest smrti pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci.