Benative
13. 1. Edita
Olympijské hry

Absolutní fenomén. Shiffrinová si pod světly ve Flachau připsala 107. vítězství

ČTK

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála pošesté v kariéře noční slalom ve Flachau a svou rekordní bilanci ve Světovém poháru rozšířila o 107. vítězství. Česká reprezentantka Martina Dubovská nepostoupila do druhého kola a v sezoně tak zůstává bez bodů.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Night Slalom
Mikaela Shiffrinová, Flachau 2026Foto: REUTERS
Ve Flachau se jel předposledním slalom před olympijskými hrami. Generálku na boje pod pěti kruhy v Cortině d'Ampezzo absolvují technické specialistky za necelé dva týdny ve Špindlerově Mlýně.

Třicetiletá Shiffrinová vyhrála šestý ze sedmi slalomů v sezoně. Před bouřlivou kulisou v rakouském středisku vedla už po prvním kole před krajankou Paulou Moltzanovou a v druhé jízdě navzdory rozbité trati svůj náskok ještě zvýšila na 41 setin sekundy.

Třetí místo obsadila s odstupem 65 setin domácí Katharina Truppeová, jež o dvě setiny udržela náskok před tamní loňskou vítězkou Camille Rastovou ze Švýcarska. Mistryně světa, která začátkem ledna v Kranjské Goře ukončila vítěznou sérii Shiffrinové ve slalomech, nabrala větší ztrátu po chybě v 1. kole.

Díky 70. slalomovému vítězství v kariéře zvýšila Shiffrinová náskok v hodnocení disciplíny před Rastovou na 268 bodů. V celkovém pohárovém pořadí je mezi nimi rozdíl 170 bodů.

Třiatřicetiletá Dubovská po problémech se zády dnes absolvovala čtvrtý slalom SP v sezoně. Se ztrátou 5,36 na Shiffrinovou obsadila v prvním kole 41. pozici, od postupové třicítky ji dělila více než sekunda.

