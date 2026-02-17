A jde se na Kanadu. Češi si poradili s Dánskem a ve čtvrtfinále je čeká superfavorit

Čeští hokejisté v předkole play off olympijského turnaje porazili Dánsko 3:2 a ve čtvrtfinále si ve středu zahrají s Kanadou. Největšímu favoritovi v základní skupině podlehli 0:5.
Hokej - muži (Milán):
Předkolo play off:
Česko - Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) - 30. True (Blichfeld), 38. N. Olesen (Moelgaard, Blichfeld). Rozhodčí: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 10.364.
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík.
Dánsko: Andersen - Bruggisser, O. Lauridsen, Setkov, Nicholas B. Jensen, Lassen, Jensen Aabo, Koch - Aagaard, Moelgaard, N. Olesen - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Wejse, True, Blichfeld. Trenér: Gath.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje
Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.
Dodáme vám část ropy, slíbil Ficovi ministr Havlíček
Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.
Mladá Pirátka vyčetla zkušené Válkové hájení Babiše. "Ona to nepochopila," prohlásila
Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.