Benative
17. 2. Miloslava
Sport

A jde se na Kanadu. Češi si poradili s Dánskem a ve čtvrtfinále je čeká superfavorit

Sport

Čeští hokejisté v předkole play off olympijského turnaje porazili Dánsko 3:2 a ve čtvrtfinále si ve středu zahrají s Kanadou. Největšímu favoritovi v základní skupině podlehli 0:5.

Ice Hockey - Men's Qualification Play-off - Czech Republic vs Denmark
Čeští hokejisté Roman Červenka (vlevo) a Martin Nečas slaví gól v utkání s Dánskem na ZOH 2026Foto: REUTERS
Hokej - muži (Milán):

Předkolo play off:

Česko - Dánsko 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) - 30. True (Blichfeld), 38. N. Olesen (Moelgaard, Blichfeld). Rozhodčí: O'Rourke (Kan.), Rehman - Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 10.364.

Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček, Ticháček - Nečas, Kämpf, Chlapík - Pastrňák, Sedlák, Červenka - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík.

Dánsko: Andersen - Bruggisser, O. Lauridsen, Setkov, Nicholas B. Jensen, Lassen, Jensen Aabo, Koch - Aagaard, Moelgaard, N. Olesen - Nicklas Jensen, Eller, Poulsen - Ehlers, Russell, Bjorkstrand - Wejse, True, Blichfeld. Trenér: Gath.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup

Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.

Zdravotnictví, lékař, ilustrační foto
Zdravotnictví, lékař, ilustrační foto
Zdravotnictví, lékař, ilustrační foto

Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech

Dodáme vám část ropy, slíbil Ficovi ministr Havlíček

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.

Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto
Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto
Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto

Mladá Pirátka vyčetla zkušené Válkové hájení Babiše. "Ona to nepochopila," prohlásila

Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.

