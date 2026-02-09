Na olympiádě se sice o medaile v nošení hokejek nezávodí, ale kdyby ano, český kustod by podle britské televize TNT Sports by měl zlato jisté už po tréninku.
3. den OH: Zabystřanovi kombinační sjezd nevyšel, český kustod uchvátil Brity
Sledujte události a zajímavosti z druhého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Kombinaci dvojic na OH díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo.
ŽIVĚ"Nechceme jen remcat." Nerudová má plán, jak vyjmout domácnosti z plateb za povolenky
Česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) navrhne v Evropském parlamentu (EP) několik legislativních úprav systému emisních povolenek ETS 2. Nerudová, která je v EP hlavní zpravodajkou pro vyjednávání o cenovém omezení povolenek ETS 2, to oznámila na dnešní tiskové konferenci.
Klempíř popřál účastníkům debaty v divadle zdar. Nedostaví se kvůli jednání vlády
Ministr kultury Oto Klempíř se na pondělní veřejnou debatu v pražském divadle Palace, kam ho pozvali umělci, nedostaví kvůli jednání vlády. Účastníkům diskuze popřál zdar. Těší se na úterní setkání s moderátory Jagelkou a Cibulkou.
Potomci rodiny Löw-Beer vypsali odměnu milion korun za nalezení ztracené sochy
Potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun za nalezení sochy, která do roku 2011 stála v hale vily v brněnské ulici Hlinky 132. V tiskové zprávě o tom informoval jihomoravský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je oprávněný za rodinu jednat.
Tak strašně paličatá. A teď navíc milionářka. Jak trenér hrdinky bavil i dojímal
Ostré slunce v pohádkové atmosféře olympijského Livigna ještě zvýrazňovalo logické dojetí v jeho tváři. Oči se mu leskly. Evžen Mareš, trenér, ale i řidič nebo servisman v jedné osobě, bavil i dojímal svým vyprávěním o své dlouholeté cestě po boku nové olympijské šampionky Zuzany Maděrové. „Dnes jsem zestárnul o pár let, to si musíme přiznat," smál se.