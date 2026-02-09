Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
ŽIVĚ

3. den OH: Zabystřanovi kombinační sjezd nevyšel, český kustod uchvátil Brity

Sledujte události a zajímavosti z druhého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Jan Zabystřan na trati sjezdu do kombinace dvojic na ZOH 2026
Jan Zabystřan na trati sjezdu do kombinace dvojic na ZOH 2026Foto: REUTERS
Piktogramy ZOH

Na olympiádě se sice o medaile v nošení hokejek nezávodí, ale kdyby ano, český kustod by podle britské televize TNT Sports by měl zlato jisté už po tréninku.

https://www.instagram.com/p/DUiIEN4jNaj/

Piktogramy ZOH

Kombinaci dvojic na OH díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjeli italští lyžaři. Jan Zabystřan pro slalomáře Marka Müllera vyjel až 20. místo.

Jan Zabystřan v cíli sjezdu do kombinace dvojic na ZOH 2026
Jan Zabystřan v cíli sjezdu do kombinace dvojic na ZOH 2026Foto: REUTERS
Snowboard - Women's Parallel Giant Slalom Victory Ceremony

Tak strašně paličatá. A teď navíc milionářka. Jak trenér hrdinky bavil i dojímal

Ostré slunce v pohádkové atmosféře olympijského Livigna ještě zvýrazňovalo logické dojetí v jeho tváři. Oči se mu leskly. Evžen Mareš, trenér, ale i řidič nebo servisman v jedné osobě, bavil i dojímal svým vyprávěním o své dlouholeté cestě po boku nové olympijské šampionky Zuzany Maděrové. „Dnes jsem zestárnul o pár let, to si musíme přiznat," smál se.

