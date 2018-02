#TeamCanada sets a new record with the most medals won at a single Winter Olympic Games with 2⃣7⃣, surpassing the Vancouver 2010 record of 2⃣6⃣. #PyeongChang2018 #Olympics



🇨🇦 🏅Count: 1⃣0⃣🥇| 8⃣🥈| 9⃣🥉|



🏅Standings: #NOR 3⃣5⃣ | #CAN 2⃣7⃣| #GER 2⃣5⃣| pic.twitter.com/3JEODXgYL3