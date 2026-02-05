Přeskočit na obsah
12 let čekání je u konce. Hvězdný turnaj hokejistů rozjedou Slováci, kdy hrají Češi?

Štefan Novák
Projděte si program olympijského turnaje hokejistů v Miláně, kterého se po 12 letech znovu účastní hráči severoamerické NHL.

Zimní olympijské hry 2026 - Ilustrační foto
Zimní olympijské hry 2026 - Ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
Epsteinův skandál může smést světového lídra. Neměli přitom nic společného

Zatímco pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa se i po zveřejnění nových dokumentů z takzvaných Epsteinových spisů zdá být neotřesitelná, křeslo britského premiéra Keira Starmera kvůli nim visí na vlásku. A to navzdory skutečnosti, že Starmer nikdy neměl s odsouzeným sexuálním násilníkem žádné osobní vazby.

ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad

Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.

