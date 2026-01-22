113 nominací. Na zimní olympiádu zamíří do Itálie víc sportovců než do Paříže

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude mít 113 sportovců. Její složení dnes schválilo plénum Českého olympijského výboru.
Je to stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních her v Pekingu v roce 2022. Tam sice v nominaci bylo nakonec 116 olympioniků, ale někteří kvůli zranění a koronaviru do soutěží nezasáhli.
Počet nominovaných z dnešního pléna se může ještě drobně změnit po případném dalším přerozdělení kvót.
Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Napomáhá k tomu především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček.
Výprava je tak o něco větší než na letních hrách 2024 v Paříži, kde bylo 111 českých sportovců.
"Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu. Je škoda, že se nepodařila kvalifikace bobistům, kteří byli vždy tradiční součástí týmu," uvedl šéf výpravy Martin Doktor.
Čeští bobisté budou na ZOH chybět poprvé v historii samostatného Česka. Od Albertville 1992 do Pekingu 2022 startovali nepřetržitě.
České barvy bude reprezentovat čtveřice olympijských medailistů - rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.
Rychlobruslařka Sáblíková bude na ZOH pošesté a dvacet let po debutu v Turíně se chystá na loučení s olympijskou scénou, která jí přinesla sedm medailí včetně tří zlatých.
Naopak premiéra pod pěti kruhy čeká devatenáctiletého Metoděje Jílka, který v této sezoně Světového poháru vyhrál závody na 5000 i 10.000 metrů a pasoval se do role jednoho z favoritů. Jako dvojnásobná medailistka z nedávného ME pojede na ZOH Nikola Zdráhalová.
Trojnásobná olympijská šampionka Ledecká se znovu chystá závodit ve sjezdovém lyžování i v alpském snowboardingu.
Na prkně bude v paralelním obřím slalomu útočit na třetí olympijské zlato za sebou, i když tím kvůli termínové kolizi přijde o sjezd na lyžích. V lyžování bude závodit v superobřím slalomu, který senzačně vyhrála v Pchjongčchangu 2018.
Mužského hokejového turnaje se poprvé od Soči 2014 účastní hokejisté z NHL. V mimořádně kvalitní konkurenci se bude chtít prosadit i česká reprezentace s devatenácti zlatými medailisty z předloňského mistrovství světa v Praze.
Bez šance na medaili nejsou ani hokejistky, které v letech 2022 a 2023 získaly na MS bronz a na posledních dvou světových šampionátech skončily čtvrté.
Olympijská premiéra čeká 68 členů výpravy. Nejmladší sportovkyní českého týmu je osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová. Naopak nejstarší je osmačtyřicetiletý curler Radek Boháč.
Sportovce doplní 182 členů doprovodu včetně pěti zástupců vedení ČOV.
Na posledních olympijských hrách v Pekingu získala česká výprava dvě medaile - snowboardové zlato Ledecké a bronz rychlobruslařky Sáblíkové na 5000 metrů. Do odhadování počtu českých medailí na hrách v Itálii se Doktor jako obvykle pouštěl nerad.
"Podle rady mého předchůdce Františka Dvořáka jsem si spočítal, kolik bychom mohli mít teoreticky nadějí na medaile a potom jsem si to vydělil třemi. A řekl jsem si, že by to mohlo být někde mezi tím výsledkem z Pekingu a pěti medailemi. Tak uvidíme," řekl.
Slavnostní zahájení olympijských her je naplánované na 6. února. Už o dva dny dříve začnou soutěže, mimo jiné pro české curlery Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského. Olympiáda skončí 22. února.
Vybrané statistiky z české nominace na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině:
Nejstarší sportovci: 48 let - Radek Boháč (narozen 26. prosince 1977), 40 let - Roman Červenka (narozen 10. prosince 1985), 39 let - Ondřej Hyman (narozen 25. února 1986)
Nejmladší sportovci: 18 let - Lucie Krausová (narozena 4. ledna 2008), 18 let - Karolína Hrůšová (narozena 28. července 2007), 18 let - Linda Vocetková (narozena 22. března 2007)
Nejvyšší sportovci: 197 cm - Daniel Vladař, 196 cm - Ondřej Černý, 193 cm - Metoděj Jílek, Lukáš Klípa, Karel Vejmelka, Matěj Stránský
Nejmenší sportovci: 156 cm - Tereza Voborníková, 160 cm - Natálie Mlýnková, 161 cm - Klára Ulrichová.
Nejvíce účastí na OH: 5 - Martina Sáblíková, 4 - Roman Červenka, Roman Koudelka, 3 - Michal Krčmář, Ondřej Hyman, Martina Dubovská, Ester Ledecká.
Nejvíce medailí z OH: 7 - Martina Sáblíková (3-2-2), 3 - Ester Ledecká (3-0-0), 2 - Eva Adamczyková (1-0-1).
