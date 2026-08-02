Olomouc na první výhru stále čeká. Proti Boleslavi ji zachránil bod Sejk

Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Šuberta, za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4:2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Hosté nastoupili už bez opory Macka, který přestoupil do pražské Sparty. Sigma chtěla zareagovat na nepovedený zápas v Jablonci, trenér Hapal udělal tři změny v základní sestavě. Soutěžní premiéru si odbyla jedna z letních posil Hanáků Noumbissie, naopak kvůli zranění vypadl Krivak.
Už na začátku třetí minuty měla Sigma první gólovou šanci, po centru Ghaliho posunul Lurvink na Janoška, jehož střelu z malého vápna vyrazil brankář Floder na roh. Chvíli nato zahrozili domácí opět z pravé strany, Tkáč hlavičkoval těsně vedle.
Přestože Hanáci měli více ze hry, v 10. minutě udeřila Mladá Boleslav. Po odkopu od Flodera prohrál na polovině hřiště Král souboj s Klímou, Johna sice stíhal Lurvink, ale hostující křídelník dokázal prostřelit Koutného na přední tyč.
Po půlhodině hry se prosadil hlavou domácí Sejk, ale centrující Ghali byl předtím v ofsajdu, takže vyrovnávací trefa nemohla platit. Velkou možnost měl následně opět Janošek, z hranice penalty však přestřelil.
Olomoucký středopolař vzápětí své zaváhání napravil. Ve 34. minutě poslal přesný míč za obranu na nabíhajícího Tkáče, ten si jej zpracoval a poslal mimo dosah gólmana. V lize skóroval za Hanáky poprvé. Pět minut před pauzou se znovu připomněli hosté. Střelu od Kozla zpoza vápna vytáhl Koutný na roh.
Po přestávce jako první vážněji zahrozili domácí, po hodině hry Sejk vyslal do šance Tkáče, toho ale z úhlu vychytal Floder. Hanáky pak zachránil od inkasovaného gólu po Johnově průniku Král, který zablokoval Kozlovu střelu.
Hosté se neprosadili ani 20 minut před koncem. Po rohovém kopu vystřelil Karafiát, ale Koutný byl rychle na zemi, následnou Letenayovu dorážku zastavil Sylla. V 81. minutě už Boleslav znovu vedla. Karafiát poslal míč za Šípa na Johna, který posunul střídajícímu Šubertovi a ten vystřelil přesně přes Syllu. Připsal si druhý ligový gól.
Rychle odpovědět mohl Dembe, jenž nastoupil k premiérovému soutěžnímu duelu za Sigmu, jeho ránu z otočky tečoval na roh Králik. Tři minuty před koncem se už Olomouc dočkala vyrovnání. Sejk vypálil z přímého kopu z přibližně 25 metrů na stranu brankáře a byť si Floder na míč sáhl, mimo tyče jej dostat nedokázal.
Obrat mohl dokonat na začátku nastavení střídající Mikulenka, Floder ale tentokrát s problémy vyrazil balon na roh. Mladá Boleslav v Olomouci podruhé za sebou neprohrála, venku v lize bodovala již podeváté po sobě.
2. kolo první fotbalové ligy:
Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Branky: 34. Tkáč, 87. Sejk - 10. John, 81. Šubert. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Matoušek - Ochotnický (video). ŽK: John (Boleslav). Diváci: 4829.
Olomouc: Koutný - Sylla, Král, Lurvink - Ghali (86. Mikulenka), Baráth, Beran, Noumbissie (53. Šíp) - Janošek (68. Dembe), Tkáč (68. Soldo) - Sejk. Trenér: Hapal.
M. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (90.+3 Buryán), Langhamer (67. Špatenka), Kolářík (67. Šubert) - Klíma (67. Letenay). Trenér: Majer.
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