Oktagon: Kincl změnil obličej soupeře k nepoznání, Dvořáka zastavil lekář

Přední český MMA zápasník David Dvořák na titul v česko-slovenské organizaci Oktagon nedosáhl. V pražské O2 areně v neděli prohrál s úřadujícím šampionem muší váhy Žalgasem Žumagulovem z Kazachstánu před limitem, lékař zastavil duel po třetím kole.
V hlavním zápase akce Oktagon 81 knockoutoval Ir Will Fleury po sto sekundách Martina Budaye ze Slovenska a dál kraluje těžké váze.
"Je to extrémně tvrdý bojovník. To, že je ve třicítce světového žebříčku, o něčem svědčí. Proti nikomu tak tvrdému jsem ještě nenastoupil," řekl Dvořák, jenž má za sebou stejně jako Žumagulov minulost v elitní světové organizaci UFC.
Zatímco třiatřicetiletý Čech byl viditelně zklamaný, o čtyři roky starší soupeř rozdával úsměvy. "Už v sobotu jsem říkal, že tady nejsem od toho, abych mluvil. Že vám vše ukážu v kleci," řekl Žumagulov, který duelu dominoval od prvního kola. Po skončení třetího byl Dvořák viditelně otřesený.
Dvořákův týmový kolega Patrik Kincl se po dvou porážkách dočkal výhry a po dominantním výkonu porazil Roberta Pukáče na body. Bývalý šampion Oktagonu nenechal od prvních sekund nikoho na pochybách, že si jde pro druhou výhru nad Pukáčem. Porazil jej již v roce 2015.
"Jsem zpět," radoval se šestatřicetiletý Kincl po závěrečném klaksonu. "Vím, že se to po vítězném zápase těžko říká, ale nastupoval jsem s pocitem, že se chci bavit. Lovit a bavit se krásou sportu, který mě vyndal ze dna a zachránil prdel," řekl Kincl.
Ocenil soupeře, že po jednoznačné porážce v 1. kole pokračoval v zápase. "Počítal jsem s tím, že ho mám, a koukám, že nastupuje do 2. kola. Je jako ocel, za to bych mu dal kredit," dodal. Pukáč byl ovšem po utkání k nepoznání, jeho obličej byl plný ran a modřin.
Z domácích borců si vítězství připsal i Daniel Škvor, jemuž ve 2. kole vzdal Němec Patrick Vespaziani. Škvor měl v prvním kole problém s kolenem, aktivnější byl soupeř, ale český zápasník jej nakonec "uškrtil". "Nečekal jsem od něj takový tlak, myslel jsem si, že si zaboxujeme. Ve 2. kole jsem to zkusil a cítil jsem, že tuhne. Já tedy taky, ale vyšlo to," řekl Škvor.
Porážkou se s aktivní kariérou rozloučil dvaatřicetiletý Miloš Petrášek, jenž ve 2. kole ztratil dobře se vyvíjecí zápas s Polákem Mateuszem Strzelczykem. O dva roky starší soupeř mu dokázal zapáčit ruku a donutil Petráška odklepat konec. "Už nechci bojovat, bylo to nádherné období mého života, ale už to stačí. Dnešek to potvrdil. Vážím si toho, že jste mi fandili, ale je konec," řekl Petrášek.
Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej
Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
V Česku zpíváme Nesem vám noviny. Pusťte si, co na Vánoce poslouchají jinde v Evropě
V českých domácnostech na Štědrý den obvykle hrají. Rodiny poslouchají či dokonce zpívají Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal nebo Narodil se Kristus Pán. Grafika Aktuálně.cz ale ukazuje, jaké vánoční písně jsou populární v ostatních státech Evropy.
Chlap jako hora s velkým srdcem. Srničkova smrt šokovala nejen Česko, ale i v Anglii
Ta zpráva před deseti lety rozbouřila typicky poklidné období těsně před koncem roku: zemřel bývalý reprezentační gólman Pavel Srniček. Ve věku pouhých 47 let podlehl srdeční zástavě. Nikdo to nechápal: ani v Česku, ani v Anglii, kde se proslavil především díky angažmá v Newcastlu United.
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo 13 lidí, nejméně stovka dalších je zraněna
Nejméně 13 lidí zahynulo a dalších zhruba 100 utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
ŽIVĚMírová dohoda je historicky nejblíž, zbývají dva sporné body, oznámil Trump
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil podle agentury Reuters za báječná. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.