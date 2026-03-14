Okázalá jízda pouští skončila titulem. Siniaková s parťačkou konečně zkrotily noční můru

Tenistka Kateřina Siniaková na prestižním turnaji v Indian Wells vybojovala 34. titul ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou triumfovala počtvrté. Ve finále porazily srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 7:6, 6:4.
Nasazené trojky Siniaková s Townsendovou prošly turnajem přezdívaném "pátý gransdlam" bez ztráty setu. Kruničovou s Danilinovou zdolaly poprvé na třetí pokus.
Šok na podzim, jisté tři body na jaře. Slavia si zápas se Zlínem tentokrát pohlídala
Fotbalisté Slavie zvítězili ve 26. kole první ligy ve Zlíně 3:1. Obhájce titulu udržel neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a neúplnou tabulku vede o 13 bodů před druhou Spartu, která má k dobru nedělní utkání se Slováckem.
Převezmou naši práci i placení daní. Jak roboti a umělá inteligence změní ekonomiku a sociální systém
Během příštích dvou dekád prý umělá inteligence udělá takové pokroky, že bude chytřejší než jakýkoli člověk na světě, převezme většinu naší práce a zajistí lidstvu takové bohatství, že se člověk bude moci věnovat jen koníčkům. Dostatečné příjmy na jejich zaplacení nám poskytne stát ve formě nepodmíněného příjmu. Tak to alespoň vidí Elon Musk.
Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany
Protivládní demonstranti dnes napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany
Schick je zpět. A hned se podepsal pod remízu s Bayernem
Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil druhý Dortmund, jenž zdolal Augsburg 2:0 a snížil náskok Bayernu na devět bodů. Třetí Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem doma jen remizoval se sestupem ohroženým Wolfsburgem 1:1.
