"Ohromující, jak se věci změnily." Nebývalá poklona pro Čechy, jsou teď hlavní rival

Čeští junioři proti kanadským. V kolébce hokeje dřív takový střet považovali spíše za formalitu. Ale teď? Jde o očekávanou bitvu, možná dokonce zápas turnaje. Z vyjádření kanadského týmu i novinářů před semifinále MS je zřejmé, že Češi mají úplně jinou reputaci než před lety.
„Pořád se k tomu dni vracím,“ přiznal kapitán kanadské dvacítky Porter Martone, že nemůže vymazat z hlavy čtvrtfinálovou stopku od Česka na minulém, domácím mistrovství světa juniorů.
„Teď dostávám další šanci tady hrát a beru buď zlato, nebo nic. Česko je pro nás těžkým soupeřem, ale jsme na tu výzvu připraveni. Celá naše parta je natěšená,“ připojil.
Trenér Kanady Dale Hunter se zase nechal slyšet, že utkání „skončí rozdílem jednoho gólu“.
Oproti loňskému čtvrtfinále v Ottawě nelze čekat bouřlivou atmosféru, aktuální turnaj v americké Minnesotě je z pohledu návštěvnosti zklamáním. Napětí je ale cítit už teď.
Mladí Češi totiž neskolili Kanadu jen v loňském čtvrtfinále, ale i v tom předloňském. V obou případech gólem v závěrečné minutě základní hrací doby. Z posledních pěti střetů na šampionátu dvacítek pak vyhráli hned tři.
„Je ohromující, jak se věci změnily,“ vyzdvihl české juniory moderátor kanadské stanice TSN James Duthie. „Češi rok co rok končili ve čtvrtfinále a většinou to ani nebylo těsné. Teď vyhráli medaili třikrát v řadě. A tady mají svůj nejlepší tým možná za několik dekád.“
Respekt budí hlavně česká obrana s Adamem Jiříčkem a Tomášem Galvasem, kteří Kanaďanovi Zayneovi Parekhovi zdatně konkurují v přetahované o nejlepšího beka turnaje.
Čeští junioři jako celek pak drží s Kanadou krok tak dobře a tak dlouho, že se o nich začíná mluvit jako o hlavních rivalech kolébky hokeje.
„Jedničkou vždycky budou Američané. Když se ale podíváte na současnou éru, tak Češi tak trochu převzali jejich roli. Platí to od doby, kdy v zahajovacím zápase v Halifaxu (na juniorském MS 2023, pozn. red.) šokovali Connora Bedarda vítězstvím 5:2,“ prohlásil Duthie s odkazem na tehdejšího lídra javorových listů a současnou hvězdu NHL.
Rivalitu mezi oběma reprezentacemi značně přiživil vzájemný zápas na aktuálním šampionátu. Kanada na úvod skupinové fáze vyhrála 7:5 s tím, že pojišťovací gól vstřelila v samotném závěru, když to Češi zkoušeli bez brankáře.
Autor trefy, kapitán Martone, pak při cestě na střídačku provokativně poplácal po hýždích českého forvarda Adama Novotného.
Po zápase ani nedošlo na tradiční podávání rukou, za což se kanadská strana den nato omluvila. Prý nešlo o úmysl, což je možné, jelikož v zámořských juniorkách si hokejisté takto projevují úctu až ve vyřazovacích bojích.
Ať to bylo jakkoliv, napětí mezi oběma výběry zůstává. „Za tu porážku a za neúctu od kapitána Martoneho se Češi budou chtít pomstít,“ napsal Tony Ferrari z kanadského časopisu The Hockey News.
Kanada by zase ráda srovnala účty za dvě čtvrtfinálová vyřazení za sebou, zatím se revanšovala jen částečně.
„Mohl by to být zápas turnaje,“ pokračoval Ferrari. „Má všechno, co si můžete přát. Zlou krev, vyrovnanou bilanci z poslední doby, faktor pomsty na obou stranách a dva velmi talentované týmy s cílem vyhrát zlato.“
Očekávané semifinále startuje v noci na pondělí v půl třetí ráno českého času.
