Odmala v absolutní špičce. Česko má další tenisový zázrak, sbírá trofej za trofejí

Jana Kovačková v pouhých čtrnácti letech prohání nejlepší juniorky světa. V první stovce juniorského žebříčku je nejmladší tenistkou a v posledních měsících kupí jeden úspěch za druhým. "Má velkou vnitřní sílu," komentuje její potenciál šéftrenér pražské Sparty Daniel Filjo. Zároveň ale varuje, cesta mezi dospělé hvězdy je totiž zrádná a plná překážek.

Česko si hýčká další výrazný tenisový příslib.

Sestry Kovačkovy si v minulém týdnu podmanily turnaj ve španělském Sanxenxu. Společně ovládly čtyřhru a v singlu se ve finále postavily jedna proti druhé. Čtrnáctiletá Jana o dva roky starší Alenu přehrála 6:4, 6:2.

Mladá naděje letos na juniorském okruhu ITF získala už osm singlových a sedm deblových trofejí. V žebříčku každým týdnem letí prudce vzhůru, nyní o dvaadvacet míst až na aktuální 23. pozici.

Žádná další dívka narozená až v roce 2010 přitom v elitní stovce nefiguruje.

Kovačková, která začínala s tenisem ve třech letech pod vedením svého otce na kurtech tenisového klubu TK Písnice, roste v posledních letech v generační talent.

"Jana je velmi šikovná hráčka, která odmala patří k absolutní špičce. Hraje velmi aktivní útočnou hru, kterou dokáže pestře mixovat s dalšími údery. Dokáže dobře číst soupeřky a reagovat při zápasech na změny," popisuje ji Filjo.

"Dokáže hrát vyrovnané zápasy se staršími hráčkami a držet s nimi krok," dodává.

Mluvit o potenciálu směrem k pozdější dospělé kariéře ale příliš nechce. Ve čtrnácti letech je na to příliš brzy.

"Úspěchy jsou pěkné a tenis je potřebuje i v kategorii mladších hráčů. Přesto do dospělé kariéry nic negarantují. Tam musíte být silný i hlavou, tělo musí zvládat náročnější zápasy se staršími. Každý dozrává jinak a nejde se měřit pouze se zázračnými dětmi, to je malé procento," varuje Filjo.

Kovačková podle něj přesto disponuje velmi slibnými atributy.

"Povahou je Jana vnitřně silná. Má silné zázemí oba rodiče jsou zkušenými trenéry, ale na top levelu nejde pouze o tenis, ale i stravu, kondiční přípravu, fyzioterapii, regeneraci a mentální přípravu. V tom je silná stránka Sparty," říká šéftrenér a pochvaluje si relativně čerstvou spolupráci klubu s mentálním koučem Davidem Vavruškou, někdejším známým fotbalovým trenérem.

Kovačková půjde podle Filja podobnou cestou jako jeho současná hlavní svěřenkyně Laura Samson, aktuálně třetí hráčka světového juniorského rankingu. Na ženské turnaje se bude postupně zaměřovat až od šestnácti let.

"První dva roky se bude věnovat juniorkám a zacílí na grandslamy. V posledních letech se nám to na Spartě povedlo, kdy holky byly na grandslamech úspěšné, ať už Lucie Havlíčková, Tereza Valentová nebo Laura Samson. Všechny jsou si podobné věkově a také herním stylem. Nebojí se hrát svou hru," vysvětluje kouč.

Kovačková byla u dvou posledních světových titulů reprezentace do 14 let, v červenci ve Wimbledonu slavila trochu ve stínu fenomenálního triumfu Barbory Krejčíkové. V All England Clubu vyhrála jako první Češka turnaj do 14 let, který se v rámci nejslavnějšího grandslamu hraje od roku 2022.

Obdivovatelka Markéty Vondroušové, Novaka Djokoviče a Aryny Sabalenkové tím navázala na neméně cenný primát z konce loňského roku, kdy si na Floridě podmanila Orange Bowl, podle mnohých nejprestižnější juniorský podnik světa.

Předtím ještě v listopadu vyhrála juniorské Masters do 14 let v Monte Carlu.

Výrazné úspěchy má v kapse i její starší sestra Alena Kovačková, ta minulý rok po boku Laury Samson získala deblový juniorský titul na Wimbledonu.