Sport

Odermatt znovu na legendární sjezdovce neuspěl, o vysněný triumf ho připravil Ital

ČTK

Italský lyžař Giovanni Franzoni vyhrál v Kitzbühelu poprvé v kariéře sjezd Světového poháru. Druhý se ztrátou sedmi setin sekundy skončil Švýcar Marco Odermatt, kterému opět uniklo vítězství ve slavném závodu na sjezdovce Streif

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
Giovanni FranzoniFoto: REUTERS
O překvapení se postaral třetím místem pětatřicetiletý Francouz Maxence Muzaton, který se startovním číslem 29 vybojoval druhé medailové umístění v kariéře.

Český reprezentant Jan Zabystřan obsadil 49. místo. Senzační vítěz prosincového super-G ve Val Gardeně ztratil na Franzoniho 3,46 sekundy. Závod dokončilo 53 lyžařů.

Historický neúspěch prožili v 86. ročníku závodu na Hahnenkammu domácí sjezdaři. Nejlepším Rakušanem byl třináctý Vincent Kriechmayr.

Franzoni potvrdil výtečnou formu, kterou prokázal v obou tréninkových jízdách, v nichž byl nejrychlejší. Na trať vyjel s číslem 2 a jeho čas 1:52,31 minuty už nikdo nepřekonal. Navázal na týden staré vítězství v super-G ve Wengenu a připsal si druhý triumf ve Světovém poháru.

"Neuvěřitelné. Ani nevím, co říct," uvedl Franzoni. Při životním úspěchu si vzpomněl na zesnulého parťáka Mattea Franzosa, který se zabil loni v září na soustředění v Chile.

"Vím, že by na mě byl hrdý," prohlásil čtyřiadvacetiletý lyžař, který si zajistil rekordní prémii ve výši 101.000 eur (2,45 milionu korun).

Franzoni přerušil švýcarskou dominanci ve sjezdu v této sezoně. V předchozích čtyřech závodech triumfoval třikrát Odermatt a jednou Franjo von Allmen.

Celkový lídr Světového poháru Odermatt si připsal 100. umístění na stupních vítězů, ale po dojezdu neskrýval zklamání. V cílovém prostoru dlouho stál se skloněnou hlavou.

"Dnes pro mě existovalo jen vítězství. Dopředu jsem věděl, že všechno ostatní bude zklamáním,“ řekl Odermatt. Druhé místo ve sjezdu v Kitzbühelu obsadil i v letech 2022 a 2024.

Mezi 50 000 diváky si prestižní závod tradičně nenechala ujít řada celebrit jako Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimovic, Bernie Ecclestone či Ingemar Stenmark.

