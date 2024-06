Očekávané góly: 0,00. Splaskla bublina, píší Skotové. Nabubřelé řeči se jim vrátily

Před úvodním zápasem Eura Skotové létali v oblacích, domácí německá mašina je ale rychle zadupala zpátky k zemi. A ještě mnohem níž. Skotská média píší po drtivé porážce 1:5 o naprosté kalamitě a jednom z nejhorších výkonů v historii.

"Můžeme se stát legendami. Jsme připraveni psát historii," vyprávěl kapitán Andy Robertson před startem Eura.

Sebevědomí Skotové věřili, že v nejkonzistnějším výkonnostním období své fotbalové historie konečně zlomí prokletí velkých turnajů, na kterých ještě nikdy nepostoupili ze skupinové fáze.

V pátek pozdě večer v mnichovské Allianz Areně tahle víra intenzivně oslabila.

Tým vedený hvězdou Liverpoolu schytal krutý debakl 1:5. Gól si Němci v závěru museli dát sami, jejich soupeř totiž předvedl příšerný výkon, ve kterém nebylo vůbec nic.

Očekávané góly? 0,00. Ani jediná střela na branku. Ani jeden roh. A obrana, ze které si kreativní, nemilosrdní a strojově přesní Němci dělali trhací kalendář.

Jejich mozek Toni Kroos měl na výstavbu hry tolik času, že za celý zápas zkazil jedinou přihrávku.

"Kalamita. Katastrofální Skotsko. Bublina splaskla během večera plného unáhlenosti a vznesla velké otázky. Brutální, opravdu brutální večer pro skotský fotbal," napsal internetový deník The Scotsman.

Už první poločas, ve kterém se postupně trefili Florian Wirtz, Jamal Musiala a Kai Havertz proměněnou penaltou po vyloučení Ryana Porteouse, byl prý nejhorším poločasem Skotska v historii šampionátů.

"A to jsme jich pár hrozných už měli," podotkl deník.

"Všechen humbuk za posledních měsíců, všechno pózování na kartičky, všechny krásné outfity, všechny debaty o sestavě. To všechno se ukázalo být kompletně bezvýznamné během úvodních dvaceti minut hry. Zhruba v té chvíli Němci zjistili, že jsme je obdařili neplánovaným tréninkem navíc," pokračoval v kritice The Scotsman.

Zoufalství tisíců skotských fanoušků ilustrovala situace po vlastním gólu Antonia Rüdigera.

"Teď už nezpíváte," vysmívali se naoko domácím příznivcům. Zanedlouho ale zase ztichli oni, to když pátou branku do sítě brankáře Anguse Gunna přidal střídající Emre Can.

Skotům se ostře vrátily nabubřelé řeči, což připomněl Kris Boyd, bývalý skotský útočník.

"Ano, zaslouží kredit za to, že se na Euro dostali. Ale pak přijde první zápas a oni úplně zamrznou. Byli až trapní. Divil bych se, kdyby si aspoň jednou za zápas dali deset přihrávek za sebou," prohlásil pro SkySports.

Levý bek Liverpoolu Andy Robertson po utkání jen kroutil hlavou.

"Měli jsme nějaký herní plán, ale ten jejich fungoval asi milionkrát líp. Nedokázali jsme převést na hřiště to, co jsme si připravili. Všechno se pokazilo už v první půli," prohlásil kapitán a sklidil ostrou kritiku z úst ostrovního experta Roye Keana.

Robertsonova slova označil za "nesmysly".

"Je dobré mít plán, ale není dobré přijít po takovém zápase a říct: Měli jsme plán. To je prostě nesmysl. Říkal také, že nebyli dostatečně agresivní. Ty ale přece musíš být agresivní, když hraješ zápas proti kvalitnějšímu soupeři, než jsi ty sám," rozzlobila se někdejší hvězda Manchesteru United.

Hráč, který proslul nesmlouvavou bojovností, odsoudil Skoty za příliš měkkou hru.

"Němci mají obrovský talent v týmu, je skvělé na ně koukat. Ale proboha, když proti nim hraješ, musíš jim dát ránu. Pořádnou ránu a být agresivní. Jinak to nejde," dodal Keane.

Díky výrazně zápornému skóre naděje Skotů na postup do play off významně poklesly, všechno ale pochopitelně ztraceno není. Ve skupině se ještě utkají s Maďarskem a Švýcarskem.