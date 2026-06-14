Obrovská smůla. Krejčíková do prvního finále po dvou letech nemohla nastoupit

Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která soutěží prošla z kvalifikace.
Třicetiletá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře mohla útočit na devátý titul v kariéře.
O devět let mladší Montgomeryová se do finále na okruhu WTA dostala poprvé.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - finále: Montgomeryová (USA) - Krejčíková (8-ČR) bez boje.
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