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Sport

Obrovská smůla. Krejčíková do prvního finále po dvou letech nemohla nastoupit

ČTK

Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která soutěží prošla z kvalifikace.

French Open
Barbora Krejčíková v 1. kole French Open 2026Foto: REUTERS
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Třicetiletá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře mohla útočit na devátý titul v kariéře.

O devět let mladší Montgomeryová se do finále na okruhu WTA dostala poprvé.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):

Ženy (dotace 283.347 dolarů):

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Dvouhra - finále: Montgomeryová (USA) - Krejčíková (8-ČR) bez boje.

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