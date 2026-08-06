Obrovská škoda. Hradec pálil šance, proti Besiktasi nevyužil ani přesilovku

Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Besiktasi 0:1. V 80. minutě rozhodl Semih Kilicsoy. Hosté, v jejichž základní sestavě nastoupil český křídelník Václav Černý, hráli od 71. minuty bez vyloučeného Kassouma Ouattary. Odveta je na programu za týden v Istanbulu.
"Votroci" hrají evropské poháry poprvé od sezony 1995/96. Pokud by přes turecký velkoklub postoupili, zajistili by si účast v hlavní fázi nejméně Konferenční ligy.
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas, který v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů utrpěl s Dinamem Záhřeb debakl 0:5. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia (první zápas 1:1).
Domácí trenér Horejš vsadil na totožnou základní sestavu jako ve vítězné odvetě 2. předkola proti Tromsö. Jeho protějšek Italiano oproti zahajovací jedenáctce v utkáních proti Midtjyllandu ve stejné fázi soutěže udělal jedinou změnu, na pozici levého obránce nastoupil Ouattara místo Yilmaze.
První poločas nabídl atraktivní podívanou a oboustranně otevřený fotbal. Poprvé zahrozil v osmé minutě korejský útočník O Hjon-kjo, jeho akrobatické zakončení proletělo těsně kolem tyče domácí branky.
Besiktas měl více míč na kopačkách, domácí ale při útočných výpadech nápaditě kombinovali a několikrát byli blízko nadějnému zakončení. Ve 40. minutě byl Kučera před prázdnou bránou pár centimetrů od gólu. Při pokusu o střelu se navíc zranil a musel vystřídat.
Vzápětí O Hjon-kjo ani napodruhé nenavázal na gól do sítě české reprezentace na nedávném mistrovství světa, zpoza vápna trefil břevno. Ve 44. minutě Horák po další pohledné kombinaci už překonal brankáře Nübela, jehož zastoupil na brankové čáře stoper Topcu.
Ve vyprodané Malšovické aréně probíhal velký souboj i na tribunách, oba fanouškovské tábory vytvářely vynikající atmosféru. Turecký "kotel" už takřka slavil ve 48. minutě, kdy Zadražil vyrazil Kökcüovu střelu jen k dobíhajícímu Černému, ten ale zblízka slabší pravou nohou netrefil odkrytou bránu.
Besiktas po změně stran převzal otěže zápasu. Černý, který nedávno oznámil konec v národním týmu, v 55. minutě připravil střeleckou pozici Kökcüovi a kapitána Besiktase vychytal skvělým zákrokem Zadražil.
V době největšího tlaku istanbulského celku mohli udeřit "Votroci". V 70. minutě si Umar ve vápně kličkou položil obránce a zblízka napálil míč do Nübela. Devatenáctiletý nigerijský křídelník oživil hru Hradce a také vybojoval červenou kartu pro Ouattaru. Levý bek hostů ho v rozmezí šesti minut dvakrát fauloval za žlutou kartu a byl vyloučen.
Besiktas i v oslabení rozhodl v 80. minutě. Ndidiho centr těsně před Zadražilem přizvedl Čihák a nedorozumění využil Kilicsoy. Turecký útočník, jenž vystřídal Černého, byl v té době na hřišti pouhých pět minut.
Zadražil tak v den 26. narozenin čisté konto neudržel a v pátém utkání byl i u premiérové soutěžní porážky Hradce v sezoně. Východočeši si ještě vypracovali nadějné hlavičky Umara a Trubače, srovnat se jim ale nepodařilo a doma prohráli po sedmi výhrách v řadě.
Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy:
FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul 0:1 (0:0)
Branka: 80. Kilicsoy. Rozhodčí: Fesnic - Cerei, Mihai Voda - Hategan (video, všichni Rum.). ŽK: Van Buren, Uhrinčať - Černý, Ouattara, O Hjon-kjo. ČK: 71. Ouattara (Besiktas). Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera (42. Ludvíček), Darida, Dancák (59. Valenta), Horák - Van Buren (59. Umar), Slončík (81. Trubač) - Mihálik. Trenér: Horejš.
Besiktas: Nübel - Murillo, Djaló, Topcu, Ouattara - Özcan (88. Agbadou) - Černý (76. Yilmaz), Olaitan, Kökcü (76. Ndidi), Fakili (76. Kilicsoy) - O Hjon-kjo (88. Hekimoglu). Trenér: Italiano.
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