Obrazem: Nadšený Nadal, bojující Djokovič i gratulace vítěznému rivalovi

Prohlédněte si fotografie z dramatického finále tenisového Australian Open, v němž Španěl Carlos Alcaraz porazil svého srbského rivala Novaka Djokoviče.
Odermatt našel v posledním sjezdu před olympiádou přemožitele, Zabystřan nebodoval
Sjezd Světového poháru v Crans Montaně vyhrál úřadující mistr světa Švýcar Franjo von Allmen. Český lyžař Jan Zabystřan v generálce na zimní olympijské hry nebodoval. Na vítěze ztratil 3,15 sekundy a obsadil 49. místo.
ŽIVĚ"Obrana slušnosti, pravdy, solidarity a respektu," hodnotí Pavel demonstraci. Macinka ho chce ignorovat
Prezident Petr Pavel ocenil českou společnost, že se dokáže jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na nedělním shromáždění na svou podporu. Demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí pořádá od 15:00 spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten se nechal slyšet, že on i resort zahraničí budou Hrad ignorovat.
Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
Souboj snů patřil Alcarazovi, proti Djokovičovi zkompletoval kariérní Grand Slam
Carlos Alcaraz vyhrál poprvé Australian Open a zkompletoval jako nejmladší tenista kariérní Grand Slam. Novaka Djokoviče porazil 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.