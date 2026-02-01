Přeskočit na obsah
Sport

Obrazem: Nadšený Nadal, bojující Djokovič i gratulace vítěznému rivalovi

Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po finále Australian Open 2026
Carlos Alcaraz a Novak Djokovič před finále Australian Open 2026
Nadšený Rafael Nadal sleduje finále Australian Open 2026
Novak Djokovič ve finále Australian Open 2026
Fanoušci Novaka Djokoviče ve finále Australian Open 2026
Novak Djokovič a Carlos Alcaraz po finále Australian Open 2026 |
Foto: REUTERS
Sport

Prohlédněte si fotografie z dramatického finále tenisového Australian Open, v němž Španěl Carlos Alcaraz porazil svého srbského rivala Novaka Djokoviče.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚ"Obrana slušnosti, pravdy, solidarity a respektu," hodnotí Pavel demonstraci. Macinka ho chce ignorovat

Prezident Petr Pavel ocenil českou společnost, že se dokáže jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na nedělním shromáždění na svou podporu. Demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí pořádá od 15:00 spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten se nechal slyšet, že on i resort zahraničí budou Hrad ignorovat.

Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

