Nečasova show. Český útočník přispěl k demolici Calgary a dostáhl se na Pastrňáka

Martin Nečas přispěl v pondělním zápase NHL třemi body k výhře Colorada nad Calgary 9:2. Český forvard přidal ke dvěma asistencím i jeden gól.
Poprvé se rodák z Nového Města na Moravě zapsal do statistik v 7. minutě, když při početní převaze vybídl ke střele Nazema Kadriho a ten poslal Avalanche do vedení 2:0.
Colorado přehrávalo kanadského soupeře ve všech herních aspektech. Sedmadvacetiletý Nečas zapsal 35. gól v sezoně z předbrankového prostoru v čase 46:24 a klub z Denveru díky tomu navýšil průběžný náskok už na 7:1.
Jako poslední se pak na konci 57. minuty svým dvacátým gólem v tomto ročníku prosadil Fin Artturi Lehkonen. Pod jeho jubilejní trefu se Nečas podepsal přihrávkou. Zaznamenal tak 92. bod v sezoně a dotáhl se na Davida Pastrňáka. V produktivitě celé NHL se teď oba čeští hokejisté dělí o šestou pozici.
Za Avalanche měli mimo Nečase po třech bodech ještě další čtyři hokejisté, konkrétně, Jack Drury, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Cale Makar.
Český dlouhán Adam Klapka v dresu Calgary strávil na ledě téměř 12 minut a měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách minus 3.
Colorado bodovalo v šestém z posledních sedmi zápasů a nadále zůstává největším kandidátem na zisk Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Flames naopak nebodovali poprvé po šesti duelech.
NHL:
NY Islanders - Pittsburgh 3:8, Colorado - Calgary 9:2. Utkání Vegas - Vancouver, Anaheim - Toronto a San Jose - St. Louis se ještě hrají.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina v loňském roce vydělali více než 15,8 milionů hřiven (přibližně 7,7 milionů Kč), uvedl v úterý server RBK-Ukrajina s odvoláním na majetkové přiznání hlavy státu. Prezidentský plat podle dokumentu činil 336 tisíc hřiven, čili 28 tisíc měsíčně (asi 13.660 Kč).
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
Izrael dosáhl více než polovinu svých cílů ve válce s Íránem. V pondělním rozhovoru s konzervativní americkou televizní sítí Newsmax to uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. O termínu, kdy by válka mohla skončit, nechtěl hovořit.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělním videu na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. O krocích vedoucích ke snížení cen paliv, jež zdražila válka proti Íránu, má v pondělí jednat vláda. Dorazí i zástupci pěti hlavních společností na trhu s palivy. Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) je však taková schůzka nebezpečná.
„Nedá se říct, že by Jirka Lehečka zahrál proti Sinnerovi něco vyloženě špatně. Vlastně měl i dobrou strategii, snažil se být aktivní, zkracoval výměny, hrál hodně u čáry, chodil si k síti pro voleje, ale stejně si favorit věděl rady," píše v tradičním komentáři Aktuálně.cz bývalý tenista Dušan Lojda po uplynulém turnaji v Miami.