Nečasova show. Český útočník přispěl k demolici Calgary a dostáhl se na Pastrňáka

ČTK

Martin Nečas přispěl v pondělním zápase NHL třemi body k výhře Colorada nad Calgary 9:2. Český forvard přidal ke dvěma asistencím i jeden gól.

NHL: Calgary Flames at Colorado Avalanche
Mar 30, 2026; Denver, Colorado, USA; Colorado Avalanche center Martin Necas (88) celebrates his goal scored in the third period against the Calgary Flames at Ball Arena. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn ImagesFoto: REUTERS
Poprvé se rodák z Nového Města na Moravě zapsal do statistik v 7. minutě, když při početní převaze vybídl ke střele Nazema Kadriho a ten poslal Avalanche do vedení 2:0.

Colorado přehrávalo kanadského soupeře ve všech herních aspektech. Sedmadvacetiletý Nečas zapsal 35. gól v sezoně z předbrankového prostoru v čase 46:24 a klub z Denveru díky tomu navýšil průběžný náskok už na 7:1.

Jako poslední se pak na konci 57. minuty svým dvacátým gólem v tomto ročníku prosadil Fin Artturi Lehkonen. Pod jeho jubilejní trefu se Nečas podepsal přihrávkou. Zaznamenal tak 92. bod v sezoně a dotáhl se na Davida Pastrňáka. V produktivitě celé NHL se teď oba čeští hokejisté dělí o šestou pozici.

Za Avalanche měli mimo Nečase po třech bodech ještě další čtyři hokejisté, konkrétně, Jack Drury, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Cale Makar.

Český dlouhán Adam Klapka v dresu Calgary strávil na ledě téměř 12 minut a měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách minus 3.

Colorado bodovalo v šestém z posledních sedmi zápasů a nadále zůstává největším kandidátem na zisk Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Flames naopak nebodovali poprvé po šesti duelech.

NHL:

NY Islanders - Pittsburgh 3:8, Colorado - Calgary 9:2. Utkání Vegas - Vancouver, Anaheim - Toronto a San Jose - St. Louis se ještě hrají.

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj zveřejnil příjmy: jeho rodina loni vydělala 7,7 milionu korun

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina v loňském roce vydělali více než 15,8 milionů hřiven (přibližně 7,7 milionů Kč), uvedl v úterý server RBK-Ukrajina s odvoláním na majetkové přiznání hlavy státu. Prezidentský plat podle dokumentu činil 336 tisíc hřiven, čili 28 tisíc měsíčně (asi 13.660 Kč).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl.
"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl. Snimek je ilustrační.
"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl. Snimek je ilustrační.

ŽIVĚ Babišův lék na ropnou krizi: chce omezit zisky obchodníků s palivy, projedná to s nimi v pondělí

Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělním videu na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. O krocích vedoucích ke snížení cen paliv, jež zdražila válka proti Íránu, má v pondělí jednat vláda. Dorazí i zástupci pěti hlavních společností na trhu s palivy. Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) je však taková schůzka nebezpečná.

