Neporazitelný Klaebo na MS dál kraluje. Novák se na desítce blýskl osmým místem

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil na mistrovství světa osmé místo v závodě na 10 kilometrů klasicky. I třetí mužský závod v Trondheimu ovládl domácí fenomén Johannes Hösflot Klaebo a získal dvanáctý titul. V závodě žen triumfovala stejně jako ve skiatlonu Švédka Ebba Anderssonová.

Při neúčasti reprezentační jedničky Kateřiny Janatové byla nejlepší z tria Češek na 23. místě juniorka Anna Marie Jaklová.

Intervalový závod poprvé na šampionátu provázelo sněžení a Novák se od čtvrtého kilometru držel na mezičasech v první desítce, na tom posledním 800 metrů před cílem byl dokonce sedmý. Nakonec ho o sedm desetin ještě odsunul Švýcar Cyril Fähndrich, se kterým karlovarský rodák těsně prohrál souboj o pozici nejlepšího neseverského běžce.

Související Po šestnácti letech překvapivě končí citlivá kauza rychlobruslařské hvězdy

Osmadvacetiletý český reprezentant navázal na pátou příčku ze sprintu a poprvé v kariéře se na šampionátu umístil v první desítce v distanční disciplíně.

"Nečekal jsem, že to dneska bude až takhle dobré. Bylo to nepopsatelné - mistrovství světa, desítka a zrovna takové podmínky. Ale ve finále jsem za to rád. Měli jsme výborné lyže na stoupání i na skluz. Myslím si, že jsem podal koncentrovaný a dobrý výkon," pochvaloval si Novák v nahrávce pro média.

Za Klaebem zaostal Novák o 36,6 sekundy. Jeho maximem na MS zůstává předloňské čtvrté místo ze sprintu klasicky, v distančním závodě dosud doběhl nejlépe dvanáctý rovněž před dvěma lety v Planici na trati 15 km volně.

V první třetině výsledkové listiny v konkurenci 108 běžců se umístili zbylí tři čeští reprezentanti. Adam Fellner zaběhl 24. čas, Matyáš Bauer skončil třicátý a Tomáš Dufek obsadil 32. místo.

Stupně vítězů ovládli stejně jako ve skiatlonu Norové. Osmadvacetiletý Klaebo porazil o 8,8 sekundy Erika Valnese, třetí Harald Östberg Amundsen se ztrátou 11 sekund navázal na bronz z kombinované disciplíny. Nováka s Fähndrichem porazili ještě Švédové Edvin Anger (4.) a William Poromaa (6.) a další domácí lyžař Martin Löwström Nyenget.

Klaebo se dvanáctým vítězstvím na MS odpoutal v historické bilanci od Larisy Lazutinové a už jen jeden triumf jej dělí od nejúspěšnějšího muže Pettera Northuga. Více titulů nasbíraly v běžecké stopě jen Jelena Vjalbeová, Therese Johaugová (obě 14) a rekordmanka Marit Björgenová (18).

Stejně jako v nedělním kombinovaném závodu na 20 km vyhrála dnes Anderssonová na poloviční trati s intervalovým startem těsně před domácí hvězdou Johaugovou. Norku, kterou před dvěma dny předčila v těsném finiši o tisíciny, dnes v hustém sněžení předčila o 1,3 sekundy a získala páté zlato v kariéře.

Bronz má další Švédka Frida Karlssonová, jež v závěru na dálku předstihla Rakušanku Teresu Stadloberovou. Dvaatřicetiletá běžkyně se na většinu mezičasů pohybovala medailových pozicích, zhruba po šesti kilometrech ještě vedla, ale nakonec jí první velký cenný kov v kariéře unikl o 2,9 sekundy.

Devatenáctiletá Jaklová obsadila při premiéře na seniorském šampionátu 23. pozici s odstupem dvou a půl minut za Anderssonovou. Barbora Havlíčková skončila na 28. místě. Vrstevnice Jaklové a její kolegyně z juniorské reprezentace Anna Milerská, jež se vydala na trať jako první, byla při debutu jednapadesátá.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích - 10 km klasicky:

Muži: 1. Klaebo 28:16,6, 2. Valnes -8,8, 3. Amundsen (všichni Nor.) -11,0, 4. Anger (Švéd.) -14,2, 5. Nyenget (Nor.) -14,4, 6. Poromaa (Švéd.) -15,3, ..8. Novák -36,6, 24. Fellner -1:15,1, 30. Bauer -1:34,1, 32. Dufek (všichni ČR) -1:35,3.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 30:19,8, 2. Johaugová (Nor.) -1,3, 3. Karlssonová (Švéd.) -12,1, 4. Stadloberová (Rak.) -15,0, 5. H. Wengová -26,3, 6. Slindová (obě Nor.) -29,2, …23. Jaklová -2:31,9, 28. Havlíčková -2:49,4, 51. Milerská (všechny ČR) -5:26,2.