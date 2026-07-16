Noskovou přivítala vřava v Přerově. Trenér se vrátil k tomu, co se dělo v londýnském baru

Doma si stihla jen jednou zaběhat, ale jinak se po wimbledonském triumfu prakticky nezastavila. Tenistka Linda Nosková při návštěvě Přerova, který označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká.
Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí, pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka jim poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i Koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny O5 a Radeček.
Tenistka dnes novinářům přiznala, že si zatím plně neuvědomuje, čeho dosáhla. "Myslím, že mi to možná nikdy nedojde tak stoprocentně, jak bych chtěla nebo jak jsem si vždycky myslela, že to bude vypadat, když vyhraju svůj první grandslam. Vždycky to byl sen, ale když se toho stane tolik, za tak krátkou chvíli, tak je to všechno dost těžké si to uvědomit," uvedla Nosková. Její tatínek Drahoš Nosek na dotaz ČTK podotkl, že pokud bude žít do 130 let, tak to stráví.
K Přerovu tenistka uvedla, že se pro ni během let stal díky jejímu tenisovému klubu skutečným domovem. "Myslím, že je skvělé, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně posledních pár let, kdy je můj program hodně nabitý. Vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který se můžu opřít," řekla.
Po návratu z Londýna si stihla pouze jednou zaběhat, dosud se pořádně nezastavila. Po krátkém odpočinku začne přípravu na americkou část sezony. "Za týden začnu zase trénovat a budu se připravovat na americké kurty," podotkla s tím, že ji v USA čekají čtyři turnaje. Stihnout by však ještě chtěla odjet na pár dní k moři, zatímco její trenér Tomáš Krupa zvolí les.
Na dotaz, co bylo po triumfu nejnáročnější, odpovídal trenér s humorem: "Nejnáročnější bylo je uhlídat je v tom baru v Londýně, když zrovna vyhráli Angláni a porazili Nory. To bylo dost náročný, osm mladých lidí, to nebylo úplně jednoduchý," doplnil.
Drahoš Nosek připomněl i začátky tenisové kariéry své dcery. "My jsme hráli každý den, nás to bavilo, hráli jsme po všech kurtech i nekurtech. Až potom ji viděl tatínek od Radka Štěpánka, zavolal panu Machovskému a už se to rozjelo. My jsme se pak už jenom vezli," zavzpomínal.
Popularita rodiny je podle něj novou zkušeností. "Mám z toho zimomravku, nejsme na to zvyklí, jsme obyčejní lidé z vesnice, teď najednou tohle. Už se těšíme na klid, myslím, že i Linda toho má dost," uvedl Nosek a podotkl, že po náročných dnech plánují alespoň na čas zmizet do Českého ráje. "Horší, že už mě poznávají lidi, díky vám novinářům, tak vám mockrát děkuju," dodal s úsměvem.
Domovský Přerov se s wimbledonskou šampionkou přivítal velkolepě - od města dostala dort v podobě tenisového kurtu a stříbrný šperk od přerovské firmy v podobě míčku posetého českými granáty. Wimbledonskou vítězku vítalo zcela zaplněné náměstí. Kromě autogramiády byl připraven i Koncert pro Lindu v podání kapely O5 a Radeček, i její členové jsou tenisoví fanoušci.
"Během finále jsme hráli v Kolíně. V šatně těsně před koncertem jsme zápas dosledovali. Nabídka zahrát Lindě nás potěšila, předkapelu wimbledonské vítězce děláme poprvé v životě,“ řekl ČTK člen kapely Ondřej Polák. Pro Koncert pro Lindu si připravili největší hity, v plánu měli i osobní setkání a výměnu "pálek" s tím, ať si šampionka zkusí jejich kytarovou. "My to s její pálkou docela umíme," doplnil s úsměvem Polák.
Alena Horáková nkr
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