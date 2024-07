Nosková s Muchovou byly dva míčky od vyřazení, ale slaví. Dál jde i Krejčíková

Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková prošly na OH do osmifinále čtyřhry. Jekatěrinu Alexandrovovou a Jelenu Vesninovou porazily 2:6, 7:6, 10:6, přestože ve druhém setu byly dva míčky od vyřazení. Wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková postoupila ve dvouhře do osmifinále. Čínskou tenistku Wang Sin-jü porazila 6:3, 6:2.

Muchová s Noskovou, které utvořily dvojici po odhlášení zraněné Markéty Vondroušové, ztratily první set proti Alexandrovové a Vesninové po nevydařené koncovce. Ve druhé sadě už servis udržely a ve vyrovnané zkrácené hře uspěly 7:5, přestože prohrávaly 4:5 a byly dva míčky od olympijského konce. V rozhodujícím super tie-breaku triumfovaly 10:6. V osmifinále narazí na nasazené jedničky Pegulaovou a Coco Gauffovou z USA. Osmadvacetiletá Krejčíková předvedla jistější výkon než v 1. kole se Španělkou Sarou Sorribesovou. Zatímco v neděli bojovala na kurtu necelé tři hodiny, dnes se zdržela na dvorci Simonne Mathieuové hodinu a 24 minut. Krejčíková šestatřicátou hráčku světa Wang Sin-jü předčila v počtu vítězných míčů 21:13. Díky dvěma brejkům utekla v prvním setu do vedení 5:1 a výhodu dotáhla. Na začátku druhé sady sice Češka přišla o servis, ihned ale odpověděla a od stavu 2:2 získala zbývající čtyři hry. V osmifinále narazí buď na Američanku a turnajovou pětku Jessicu Pegulaovou, nebo Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Tenis na OH v Paříži: Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (9-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:1, Paoliniová (4-It.) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:1, Čeng Čchin-wen (6-Čína) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:4, Wang Si-jü (Čína) - Šnajderová (15-AIN) 6:3, 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Muchová, Nosková (ČR) - Alexandrovová, Vesninová (AIN) 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.