Norové podtrhli český trapas. Slovince v pohodě rozstříleli 4:0

Hokejisté Norska porazili v druhém zápase na mistrovství světa ve Fribourgu Slovinsko 4:0 a připsali si první výhru. Hattrickem se na ní podílel útočník Jacob Berglund, čisté konto udržel Henrik Haukeland. Slovinci nedokázali navázat na senzační sobotní výhru nad českou reprezentací.
V brance Slovinska dostal oproti předešlému utkání místo Horáka šanci Us a poprvé inkasoval v 8. minutě, kdy za jeho zády skončila Hurrodova tečovaná střela od modré čáry. Ve 12. minutě trefil Steen tyč, rozhodující momenty ale přišly ve druhé třetině.
Ve 26. minutě se v přesilovce poprvé prosadil Berglund, jenž využil efektní "zadovku" od Koblara. V polovině utkání se do nebezpečné šance dostal Havard Östrem Salsten, ale skóre se změnilo až o pár sekund později. Us sice dokázal zastavit samostatný nájezd Berglunda, ale následně si sám lapačkou posunul puk do branky. Vydařenou herní pasáž zakončil čtyřiatřicetiletý útočník narozený ve Švédsku ve 37. minutě, kdy pohotovou dorážkou zkompletoval hattrick.
Třetí část se dohrávala jen z povinnosti, oba gólmani si v součtu připsali jen pět zákroků. Usovi i Haukelandovi ale musela jednou pomoct branková konstrukce. Na norské straně trefil tyčku Steen, na slovinské Török.
Skupina B (Fribourg):
Norsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Hurrod (Östby, H. Ö. Salsten), 26. J. Berglund (Koblar, Solberg), 30. J. Berglund (Östby, Haukeland), 37. J. Berglund (H. Ö. Salsten, Johannesen). Rozhodčí: Brander (Fin.), Tscherrig - Schlegel (oba Švýc.), Beresford (Brit.). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3303.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby - Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten - Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim - Martinsen, Koblar, Pettersen - J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen - Elvsveen. Trenér: P. Thoresen.
Slovinsko: Us - Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc - Mahkovec, Török, Sabolič - Jezovšek, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Maver, Drozg - Sodja, Beričič, Simšič - Sitar. Trenér: Terglav.
Skupina A (Curych):
Německo - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs). Rozhodčí: Gour (Kan.), Hronský (SR) - Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6633.
Německo: Grubauer - Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber - Ehl, Michaelis, Kahun - Samanski, L. Reichel, Tiffels - Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls - Kastner, Krämmer, Wiederer - Tuomie. Trenér: Kreis.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Andersons, Batna, Dzierkals - Murnieks, Egle, Buncis - Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš. Trenér: Vitolinš.
