Valila to jako vlak, žasl kouč nad "brutalitou" Noskové. Když ji viděl ve čtrnácti, nechápal

Když před sedmi lety viděl tenisový trenér Tomáš Krupa trénovat na dvorcích v Přerově čtrnáctiletou Lindu Noskovou, podivoval se, jak už dokáže ve svém věku pálit do míčku. V sobotu pak zkušený kouč na centrálním dvorci v londýnském All England Clubu sledoval, jak jeho svěřenkyně Nosková v 21 letech triumfuje ve Wimbledonu.
Novinářům řekl, že ve finále proti krajance Karolíně Muchové, kterou porazila 6:2, 5:7, 6:3, ukázala silnou mentalitu.
"Musím říct, že od rána všechno nasvědčovalo tomu, že to dopadne. Nevím proč. Na čísla nejsem úplně zafixovaný, ale něco mi říkalo, že by to mohlo vyjít. A pokud to někomu bylo souzeno, tak Lindě. Nikdy jsem nevěřil nikomu ze svých svěřenců víc než jí," řekl Krupa.
Nosková, která plnila na turnaji roli nasazené devítky, měla do historického českého finále na grandslamech proti Muchové dobrý vstup. Po zisku první sady vedla ve druhém setu už 5:2, jenže pak neproměnila pět mečbolů a o sadu přišla. Do třetího dějství se ale dokázala znovu zkoncentrovat, v úvodní hře odvrátila tři brejkboly a nakonec po brejku ve druhém gamu duel dotáhla.
"Podle mě je brutální, jak silná ta frajerka je, když jí to uteče. Přitom předtím to valila jak rozjetý vlak. Hrála brutálně, šlapala na plyn neskutečným způsobem. Kája (Muchová) neměla vůbec čas na nic, natož tvořit hru. A pak se jí to rozpadlo a přišlo to na ni," uvedl Krupa. "Lindě je jednadvacet let a všichni víme, že je silná. Ale teď víme, že je ještě silnější. Klobouk dolů," podotkl.
Bývalý kouč Tomáše Berdycha, Barbory Strýcové či Karolíny Plíškové vzpomínal také na to, kdy spatřil Noskovou poprvé. "Viděl jsem ji hrát ve čtrnácti v Přerově, když jsem tam pobýval. Přišel jsem si zahrát se synem a ptám se Petra Huťky, co je to za slečnu. Hrála s kluky o čtyři pět let staršími a strašně jí to letělo. Říkám si: ty bláho, to je fajn. Pak přišel covid, já se vracel ze Slovenska a nějak jsme to dali dohromady. Té frajerce to neskutečně letí, což je dar. A její hlava je úžasná," řekl Krupa.
Spolupráci s Noskovou si chválí. Uvedl, že umí být tvrdohlavá, ale akceptuje to. Dbá na její tréninky, ale dává jí také volnost. "Je to jeden z nejpříjemnějších ´jobů´ a klientů, co jsem zažil. Ale složité je to v tom, že ji mám od šestnácti let. Vlastně ji, a teď se i omlouvám Drahošovi (otci Noskové) a mamince, trochu vychováváte. Trávíte s ní spoustu času. Je to moje tenisové dítě," řekl Krupa.
Vyzdvihl také další členy jejího týmu. "Ať už David Kotyza, kterého nahradil Lukáš Dlouhý, nebo Hynek Frömel odvedli obrovský kus práce. Chtěl bych vyzvednout Hynka, který jí hodně pomohl. Linda sice nevypadá super rychlá, ale v technice pohybu, v krocích a v technice úderů odvedl kus práce. Za mě je to jeden z nejlepších kondičáků," řekl Krupa.
Zda wimbledonský triumf změní Noskové kariéru, si netroufl říct. "Může se to stát jednou, může to být víckrát, ale já myslím, že ona zůstane stejná a bude se tenisem hlavně bavit. Že by se stala větší profesionálkou jen proto, že vyhrála Wimbledon, to si úplně nemyslím. Možná to přijde věkem," podotkl Krupa.
"Upřímně si myslím, že může hrát ještě líp. Začínali jsme spolu, když jí bylo necelých šestnáct. Přijde mi, že má šílené výkyvy, ale pak taky dokáže hrát tohle peklo. Určitě může hrát líp, ale jestli se stane lepší hráčkou, to je na ní. Je to o její práci, o nastavení hlavy. Jestli bude chtít víc, jestli přidá procento dvě v tenise a pět až deset procent v kondici a regeneraci. Už se objevují nějaké bolístky. Úplně zažraná do tenisu jako stoprocentní profík ještě není. Uvidíme, třeba ji tohle změní a bude chtít víc," přemítal Krupa.
Je mu jasné, že s wimbledonským vítězstvím přijdou i vyšší očekávání. "Samozřejmě, teď si pověsila na záda terč. Otázka je, jak to zvládne. V podstatě už dnes nemusí nikomu nic dokazovat. Jde o to, jak si zachová svou náturu v tom, že si jde prostě zahrát a neřeší čísla ani žebříček. Těžko soudit," doplnil Krupa.
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