V 52 letech zkusí prohnat elitu. Absolutní fenomén, musí to být šílené, žasne Janda

Ve Světovém poháru skoků na lyžích debutoval Noriaki Kasai v roce 1988. O víkendu v Sapporu přidá legendární Japonec další starty, v 52 letech dokonce nevzdává sen o olympiádě v Miláně. "Hrozně mu fandím a smekám. Je to absolutní fenomén," říká o svém někdejším soupeři bývalá česká hvězda Jakub Janda.

O šest let starší japonský nezmar byl pro Jandu dříve motivací, proč ještě nekončit. Čech uzavřel kariéru nakonec v roce 2017, Kasai skáče dodnes.

V roce 2020 sice věčně usměvavý Japonec z elitního Světového poháru vypadl, ale udržoval se na závodech nižší úrovně a před rokem se do SP po padesátce vrátil. Zvládl celkem 12 závodů, ve dvou individuálních startech se dostal do bodované třicítky.

V aktuální sezoně dosud neúnavně objížděl podniky "druholigového" Kontinentálního poháru a znovu se dočkal šance mezi nejlepšími. O víkendu se představí domácím fanouškům na SP v Sapporu.

"On se tím opravdu baví. Když občas na sociálních sítích vidím nějaký jeho skok, je to pořád ten starý Noriaki. Za hranou se chytne za zadek, vůbec nic se nezměnilo," usmívá se Janda.

Skoky přitom za 37 let, kdy Kasai závodí, prošly několika cykly změn.

"Materiál je úplně jiný a jinak postavený. Ano, i v tom roce 1988 měl Kasai kombinézu a helmu, ale to jsou dneska věci, na jejichž vývoji dělá třeba u Rakušáků tým sedmi lidí. Technika je úplně jinde. Je neskutečné, že se vždycky dokázal přizpůsobit," uvažuje Janda.

Kasai má doma tři medaile z olympiády, dvě z nich vybojoval v Soči, kde mu bylo 41 let. "Už tehdy nám ho trenér dával za příklad. Simon Ammann zase říkal, že dokud skáče Kasai, nemůže končit ani on," směje se český vítěz SP z roku 2006.

43letý Švýcar své slovo pořád drží a také on ještě závodí, jenže na Kasaie přeci jen devět let "ztrácí". Kde bere rodák z ostrova Hokkaido motivaci?

"Je to jeho koníček. Asi by nemusel nadosmrti pracovat, ale jeho japonská mentalita mu to nedovolí, tak se baví sportem. Nejhorší je držet si váhu, držet si výbušnost," odhaduje Janda.

Sám s tím měl problém, hlavně po třicítce. "Po čtyřicítce už si to neumím představit, natož po padesátce. Musí to být šílený boj. Já jsem se těšil, až se po kariéře konečně pořádně najím, nebudu si muset převažovat jídlo a nebudu stát třikrát denně na váze. To je obdivuhodná oběť," pokračuje.

Kasai by mohl trávit čas s manželkou a devítiletou dcerou Rino. Místo toho cestuje po světě a zápolí proti o generace mladším skokanům. V Kontinentálním poháru si nevede špatně, sbírá body a v celkovém hodnocení mu patří 28. příčka.

Na posledním japonském šampionátu byl čtvrtý, nedávno na lokálních závodech v Japonsku dokonce vyhrál. "Páni, jsem v dobré formě," pochvaloval si a hrdě dodal: "Je to proto, že každý děn běhám."

Japonci, dříve tradiční skokanská velmoc, teď prožívají útlum, a proto by mohlo být víkendové Sapporo pro 52letého veterána výtahem zpět do "áčka". Vloni se takto v SP udržel.

Nyní má před sebou ještě jeden cíl - kvalifikovat se na olympiádu 2026.

"Ano, četl jsem, že když se nedostal do Pekingu, rád by se rozloučil na olympiádě v Miláně. Ale nikdy nevíte, je to Noriaki," culí se Janda.

"Ve kterémkoliv sportu těmto osobnostem fandím. Hrozně si jich vážím, protože vím, co všechno to obnáší. Noriakiho bych přirovnal k Jardovi Jágrovi, který ve stejném věku hraje extraligu," doplňuje.

Janda je od roku 2017 členem Poslanecké sněmovny za ODS a zařekl se, že z můstku už se na lyžích nespustí. Kariéru si připomíná besedami ve školkách, kam vozí ukazovat i skokanské vybavení. Pro velký zájem se chystá také do škol.

O víkendu bude držet palce Kasaiovi. Pokud v Sapporu alespoň jednou projde sítem kvalifikace, přidá legendární Japonec už 579. start v SP a posune vlastní světový rekord.