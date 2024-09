Nechtěný Kopřiva místo Davis Cupu vyhrál turnaj. Nominaci jsem respektoval, říká

Porazil hráče první stovky, vyhrál turnaj s dotací téměř 150 tisíc eur a posbíral 125 bodů do žebříčku. Jméno Víta Kopřivy přitom minulý týden mnohem častěji padalo v souvislosti s jeho absencí v nominaci Davis Cupu, ve kterém česká reprezentace vyhořela. Pro nehrajícího kapitána přitom sedmadvacetiletý tenista nebyl dost dobrý.

"Bylo to jen mé rozhodnutí. Nevím, jak by nám Víťa Kopřiva v téhle situaci pomohl," odpověděl minulý týden Jaroslav Navrátil na otázku, proč nenominoval pátého hráče do reprezentačních bojů o čtvrtfinále Davis Cupu.

"Ano, odehrál by utkání, ale to je tak všechno. Nic by nám to nepřineslo," prohlásil nehrající kapitán českého mužstva.

Českou čtveřici přitom sužovala marodka a další singlista by se v týmu hodil.

Šéf týmu ale argumentoval tím, že Kopřiva nemá jako 143. hráč žebříčku takové kvality, aby vzdoroval těm nejlepším.

Jaká byla odpověď sedmadvacetiletého tenisty? Místo do Valencie zamířil do polského Štětína a ovládl tam turnaj s dotací téměř 150 tisíc eur.

"Kluky v Davis Cupu jsem sledoval. Jsem kamarád se všemi hráči z týmu, fandil jsem jim na dálku. Někdy se prostě sejdou věci takhle. Nominace byla, jaká byla, rozhodnutí jsem respektoval. Jel jsem na turnaj do Štětína a vyšel mi úplně parádně," liboval si Kopřiva v rozhovoru pro Tenisový svět.

Rozhodně přitom neporazil žádné "nazdárky". Cestu mu zkřížila například někdejší světová padesátka a aktuálně 93. hráč žebříčku, Argentinec Federico Coria. Přesto si na antuce došel pro titul.

"Turnaj byl nesmírně náročný, během celého týdne jsem zažil opravdu hodně vyrovnaných utkání a příběhů. Od prvního kola jsem dost bojoval. Měl jsem ale dobrou přípravu a na ní teď můžu stavět," hodnotí Kopřiva.

Jisté je, že další případné nominace do Davis Cupu už bude řešit s někým jiným. Po českém výbuchu ve skupině bude příští reprezentační výběr skládat místo Navrátila nový kapitán Tomáš Berdych.

"Úplně se neznáme. Párkrát jsme se viděli, když byl na turnajích s Jirkou Lehečkou. Tam jsme se potkali, ale není to tak, že bychom se osobně znali," uvedl.

V roli nehrajícího kapitána se Berdych poprvé představí v únoru 2025, kdy povede daviscupový výběr v kvalifikaci o postup do skupinové fáze soutěže.

Do té doby má Kopřiva v hlavě jediný cíl: udržet si v žebříčku takové pozice, aby mohl pomýšlet minimálně na kvalifikaci prvního grandslamu příští sezony v Austrálii.