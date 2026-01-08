Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Sport

Nominace na olympiádu jako ze hřbitova. Nechápu, hodnotí Nedorost

Sport

Kdo nevstával, není Čech! Hokejová dvacítka nechala fanoušky snít v bdělém stavu u televizních obrazovek, její stříbro oslavuje i podcast Bago. Proč takovou energii nemělo i oznámení nominace na olympijské hry? Buďme sebevědomí!

Tisková konference k nominaci na OH. Zleva šéf českého hokeje Alois Hadamczik, trenér reprezentace Radim Rulík a manažer Jiří Šlégr.Foto: CTK
Dárky, stromky, kapři, koledy… A také mistrovství světa do dvaceti let. Mezi svátky přibyla nová tradice, noční vstávání k hokejovým zápasům českých juniorů. Vstup do nového roku mohl být už jen o malinko třpytivější.

„Skvělá práce trenéra Patrika Augusty a celého týmu. V semifinále s Kanadou bylo úžasné, jak jsme jim dokázali vnutit naši hru. Naši hru, která byla ale v kanadském stylu. Vyhrávali jsme souboje, dostávali je pod tlak,“ raduje se Václav Nedorost v nové epizodě podcastu Bago.

Muž, který má z juniorských mistrovství světa dvě zlata. „Už je to čtvrt století, teď jsem koukal na archivní záběry, jaký jsem byl klučík… Doufal jsem, že to čekání na následovníky skončí, ale Švédi byli ve finále o něco lepší. Šokovali mě, jak moc vyspělý hokej předváděli,“ doplní úvahu.

Reakce ze zámoří sbírá Patrik Štefan. Někdejší jednička draftu NHL má za oceánem řadu přátel. „A přišli, pogratulovali. Cítil jsem, že k našemu týmu mají respekt a to je co říct,“ potěšilo ho. „Zároveň ve druhé větě dodají, že Kanadě chybělo pět hráčů, kteří už pravidelně hrají NHL.“

Nejzářnější příklad je útočník Macklin Celebrini, který ve 42 zápasech aktuální sezony NHL nasbíral 64 bodů (23+41) a místo na šampionát juniorů pojede do Milána na olympijské hry. Kdy my se dočkáme takového hráče?

„Nemyslím si, že jeden týmový úspěch úplně změní vnímání českých hráčů v očích skautů NHL. Věřím, že o ně bude větší zájem v juniorských soutěžích, na univerzitách, to je první krok. Na NHL už je potřeba mít hotové individuality,“ myslí si Štefan.

Bývalý extraligový šampion Roman Málek pak přidá pohled na české brankoviště, moderátorka Tereza Kubíčková celou trojici vyzpovídá směrem k budoucnosti české dvacítky. Kdo by ji mohl trénovat? Kde bylo kouzlo Patrika Augusty? A jak na tom bude za rok?

Následně se diskuse přesune k dospělým. „Viděli jste nominační tiskovou konferenci? Proč to bylo jako ze hřbitova? Bez energie, sebevědomí. Nechápu. Viděl jsem prezentaci ostatních, to mělo úplně jinou sílu,“ zlobí Nedorosta samotný akt oznámení vyvolených trenéra Radima Rulíka.

Naopak se celé trio shodne, že výběr zlatého kouče z Prahy je třeba respektovat. Vysvětlí, proč padla volba na obránce Tomáše Kundrátka, proberou situaci gólmanů. A směrem k únorovému turnaji popřejí hodně štěstí.

Ještě bude čas se k olympiádě v Bagu vrátit, v aktuálním díle se dozvíte i názor na konec mistrovského trenéra Kamila Pokorného v brněnské Kometě. Vrátí se na střídačku Libor Zábranský? A kdy? To celé v hodinovém rozhovoru.

