Noční drama v Paříži vyhrál Zverev. Zvládl druhou pětisetovou bitvu za sebou

Čtvrtý tenista světového žebříčku Alexander Zverev z Německa otočil na Roland Garros noční duel s Dánem Holgerem Runem a po vítězství 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2 postoupil na antuce v Paříži do čtvrtfinále. Semifinalista minulých tří ročníků vyhrál utkání nad turnajovou třináctkou za čtyři hodiny a 15 minut. V dalším kole se střetne s Australanem Alexem de Minaurem.

Sedmadvacetiletý Zverev absolvoval druhý pětisetový zápas za sebou, ve 3. kole udolal Nizozemce Tallona Griekspoora až v super tie-breaku. Duel s Runem vyhrál na největším kurtu Phillipea Chatriera po půl druhé v noci a dál živí šanci na první grandslamový titul.

"Jsem šťastný, že se mi podařilo postoupit do čtvrtfinále. Teď se musím co nejdříve vrátit do hotelu, nechat se ošetřit a jít spát. Doufám, že budu zítra svěží," řekl na tiskové konferenci Zverev.

Rodák z Hamburku vyhrál desátý zápas za sebou, před Roland Garros triumfoval na turnaji v Římě. Proti Runemu prohrával 1:2 na sety a ve čtvrté sadě nevyužil dvakrát výhodu brejku, pokračování si ale vynutil díky úspěšnému tie-breaku, který vyhrál 7:2. V rozhodujícím pátém setu už byl Zverev na servisu stoprocentní a Runeho dvakrát brejkl. V utkání zahrál celkem 61 vítězných míčů včetně 16 es.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži - dvouhra, 4. kolo:

Zverev (4-Něm.) - Rune (13-Dán.) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.