Nizozemští fotbalisté penaltové prokletí nezlomili, prohráli s Marokem

Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1:1 na penalty 3:2.
Semifinalista minulého šampionátu a mistr Afriky měl sice převahu a víc šancí, ale v 72. minutě vstřelil Cody Gakpo svůj třetí gól na turnaji. Těsně před koncem Issa Diop vyrovnal a podruhé na šampionátu dospěl zápas do penaltového rozstřelu.
Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli. Maročané před čtyřmi lety stejným způsobem vyřadili Španělsko a i dnes byl hrdinou jejich brankář Jasín Bunú. V osmifinále se utkají v sobotu v 19:00 SELČ v Houstonu s Kanadou.
Trenér Ronald Koeman, který si už jednu výhru nad Marokem připsal jako hráč na MS v roce 1994, sestavu na turnaji téměř nemění. Jen na levém kraji obrany se dosud střídali Van de Ven a Aké. Dnes nastoupili v pětičlenné obraně oba, což signalizovalo opatrnější rozestavení. V útočné trojici dostal před Malenem přednost dvougólový Summerville.
Marocký kouč Muhammad Vahbí nechal minule proti Haiti při jistotě postupu některé opory odpočinout a teď se vrátil k jedenáctce, která nadchla v prvním poločase s Brazílií a pak porazila Skotsko.
Nizozemci na turnaji dostali dva ze čtyř gólů po rohových kopech a v 18. minutě málem inkasovali potřetí. Hlavičku Ajnávího brankář Verbruggen skvěle vyrazil a vzápětí odvrátil i pod břevno mířící střelu Hakimího z hranice šestnáctky. Marocký kapitán, hrající stý mezistátní zápas, pak připravoval další šance. Saibárímu po jeho centru chyběl jen krůček ke čtvrtému gólu na šampionátu.
Naopak nizozemský tým, jeden z nejofenzivnějších na turnaji, neměl za čtyřicet minut ani jednu střelu na branku, což se mu už dlouho nestalo. Až tři minuty před přestávkou vypálil z dálky Van de Ven a brankář Bunú si připsal první úspěšný zákrok.
Po změně stran marocká převaha ještě zesílila. Hakimí naběhl za soupeřovy zadáky a z úhlu tvrdou střelou otřásl břevnem. Trenér Koeman reagoval dvojitým střídáním, nový muž na trávník Weghorst hned ve středu hřiště vyhrál hlavičkový souboj, faulovaný Summerville ještě vleže přistrčil míč Gakpovi a liverpoolský úročník vstřelil svůj 24. reprezentační gól. Slavil ho se slzami v očích při vzpomínce na to, že během turnaje přišel o nenarozeného syna.
Nizozemci sahali po vítězství, ale podobně jako v úvodním duelu s Japonskem o něj těsně před koncem základní hrací doby přišli. Na Talbího centr si naskočil Diop a hlavičkou si vynutil prodloužení. Stoper Fulhamu ještě v jednadvacítce hrál za Francii, marocký dres oblékl poprvé letos v březnu a dnes dal první gól v barvách své nové vlasti.
V prodloužení mohl rozhodnout Rahimí, ale Verbruggen "tulipány" znovu podržel. Jenže penalty se znovu staly jejich osudem. V roce 2014 v Brazílii i o osm let později v Kataru nezvládli rozstřel, pokaždé proti Argentině, a neuspěli ani tentokrát v poměru 2:3.
Ajnáví v první sérii trefil břevno, ale vzápětí Kluivert jen tyč. Rahimího pokus sice brankář Verbruggen zastavil, ale pak si sám míč srazil do sítě. Timber ve čtvrté sérii o pořádný kus minul branku a Hakimí mířil také jen do tyče.
V poslední sérii znovu zazářil penaltový specialista Bunú a vyrazil Summervillovu střelu pod břevno. Vzápětí Saibárí, útočník Eindhovenu a nejlepší fotbalista uplynulého ročníku nizozemské ligy, mířil přesně a Maročané mohli začít myslet na osmifinále. Jejich zápas s Kanadou bude reprízou duelu na posledním šampionátu, tehdy ve skupině zvítězili 2:1 a nakonec vypadli až v semifinále.
1. kolo play off (Monterrey):
Nizozemsko - Maroko 1:1 po prodl. (1:1,0:0), na pen.2:3
Branky: 72. Gakpo - 90.+1 Diop. Penalty proměnili: Koopmeiners, Weghorst - Rahimí, Talbí, Saibárí. Neproměnili: Kluivert, Q. Timber, Summerville - Ajnáví, Hakimí. Rozhodčí: Sampaio - Pires, Boschilia (všichni Braz.) - Gallo (video, Kol.). ŽK. Diop (Mar.) Diváci: 51.423.
Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké (71. Koopmeiners) , Van de Ven (87. Hato) - De Jong (110. De Roon), Gravenberch (87. Q. Timber) - Summerville, Brobbey (71. Weghorst), Gakpo (113. Kluivert). Trenér: Koeman.
Maroko: Bunú - Hakimí, Diop, Riád (75. Salá-Addín). Mazráví - Díaz (79. Jasín), Búaddí (79. Múrabat) - Únáhí (86. Rahimí), Ajnáví, Channús (87. Talbí) - Saibárí. Trenér: Vahbí.
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