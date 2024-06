Nikdy nebudeš tenistkou, jsi malá, slyšela Italka. Teď si zahraje finále French Open

Prochází areálem Rolanda Garrose a vzhlíží k tenistkám o 20 a více centimetrů vyšších než ona. Jenže zatímco "čahounky" jako Sabalenková nebo Rybakinová už jsou ze hry venku, Italka Jasmine Paoliniová si v sobotu zahraje finále French Open proti Ize Šwiatekové.

Příběh dívky z vesnice uprostřed Toskánska je přinejmenším inspirativní. "Zamilovala jsem se do toho sportu. Ale že bych někdy pomýšlela na to, že mě bude tenis jednou živit, to vůbec, prostě jsem si hrála," vzpomínala v Paříži Paoliniová.

Neměla to jednoduché. Brzy bylo jasné, že příliš nevyroste, dodnes má jen 163 centimetrů. Často tedy slýchala, že z ní profesionální tenistka nikdy nebude.

"Myslela si to spousta lidí, ale já je nikdy neposlouchala. Teď mi přijde až neuvěřitelné, kam jsem se dostala. Vždycky, když míjím ty vysoké hráčky, připadám si v jejich společnosti úplně nepatřičně," směje se osmadvacetiletá Italka.

Prý ale nehrozí, že by z malé výšky měla nějaké trauma. Naučila se s ní žít a v pondělí se z ní stane nejmenší hráčka první světové desítky, ať už sobotní finále grandslamu dopadne jakkoli.

"Chtěla bych být vyšší kvůli lepšímu servisu, ale nelitují, vím, jaké jsou mé zbraně, po dědovi mám skvělý pohyb," vysvětlila Paoliniová.

Naráží tak na své národnostně pestré kořeny. Tatínek je sice Ital, ale z maminky strany v ní koluje polská a ghanská krev. Právě její dědeček je původem z Afriky.

"Jsem hrdá na tento mix v mé krvi. Dokonce umím polsky, takže s Igou Šwiatekovou se občas pozdravíme v její řeči, ona mi často přeje hodně štěstí. Ale já se docela stydím mluvit před rodilým mluvčím," přiznala Italka.

Moc dobře si uvědomuje, že sobotní finále bude papírově něco jako souboj Davida s Goliášem a to v tomto případě vůbec nejde o výšku. Šwiateková předvádí v Paříži naprosto neohrožené výkony. V součtu posledních tří zápasů ztratila Polka jen osm gemů.

"Je neuvěřitelná. Dokázala toho už tolik a přitom je jí 23 let. Chovám k ní velký respekt. Mým úkolem bude zanechat na kurtu dobrý výkon, abych si finále v každém případě užila," dodala Paoliniová.