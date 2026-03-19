Ničemní Češi. Rusové řeší Světový pohár, posledním vzkazem je nepotěšila ani NHL

Oznámení Světového poháru 2028 v Edmontonu, Calgary a Praze vyvolalo mezi hokejovými fanoušky nadšení. Jen ne mezi těmi ruskými. Nové vyjádření NHL, pořadatele turnaje, tento nepoměr jen přiživilo.
Jsou známy pořadatelská města, přibližný čas konání nebo formát turnaje. Pořád ale visí otazník nad tím, jestli mezi osmi účastníky bude sborná, která od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 nehrála na žádné významné hokejové akci.
To je primárně dílem hokejové federace IIHF, která Rusko – oficiálně na základě bezpečnostních důvodů – v podstatě vyobcovala. Stopka nově platí i pro příští sezonu.
Světový pohár na rozdíl od mistrovství světa všech kategorií pořádá severoamerická NHL, která pod IIHF nespadá. Proti proudu jít ale nechce.
Ukázala to už zhruba před rokem na svém Turnaji čtyř zemí, miniobdobě Světového poháru. Rusko nepozvala, protože kdyby ano, nehrály by Švédsko s Finskem.
U příštího Světového poháru severský postoj podle všeho zastává minimálně ještě jedna země: Česko.
NHL ve středu uvedla, že od hokejových svazů zmíněných zemí neobdržela žádné oficiální stanovisko, na druhou stranu ale přiznala, že jejich postoj dobře zná.
„Nemyslím si, že ohledně účasti Ruska bychom byli s postojem Finů, Švédů a Čechů v rozporu,“ prohlásil zástupce ligového šéfa Bill Daly. „Víme, jak se cítí, jejich postoj je jednoznačný. A upřímně řečeno, jsou to ty samé silné pocity, které jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita. Podle mě nejde o nic nového.“
„Pokud nedojde k určitým věcem, Rusové se pravděpodobně nezúčastní,“ poukázal Daly na potřebu ukončení války na Ukrajině.
Co kdyby ale sborná přeci jen dostala pozvánku a Češi by svou účast odřekli? Přišla by Praha o pořadatelství? „Ne, nemyslím si. Vlastně jsme ve vztahu s O2 arenou, ne nutně s českým hokejovým svazem,“ poznamenal Daly k hypotetické situaci.
Jestli si v Rusku od někoho slibovali pomoc s návratem na mezinárodní scénu, tak právě od byznysově orientované zámořské soutěže. I tato varianta ale zřejmě padá.
„NHL vždy stála za našimi hokejisty. Píše se ale, že Finové, Švédové a Češi jsou proti. Jsou to prostě zbabělci, bojí se, že bychom je porazili,“ řekl ke Světovému poháru stanici Matč TV někdejší sovětský reprezentant a oblíbenec ruských médií Alexandr Koževnikov.
„Ať se nám to ale líbí, nebo ne, případný bojkot konečné rozhodnutí o naší účasti ovlivní. Na turnaji přece potřebujete týmy,“ pokračoval. „V těchto svazech sedí ničemní rusofobové. Švédové se od dětství učí nenávidět Rusko, nemohou tam zapomenout, že je Petr Veliký rozdrtil. U Čechů je to také jasné – čistá rusofobie. Udělají vše, abychom nehráli.“
Dmitrij Jerykalov z populárního ruského webu Sport24.ru vidí problém i v tom, že jedním z hostitelských měst je Praha.
„Pomineme-li pobaltské státy, je to právě Česko, kde panuje silný protiruský sentiment,“ napsal. „V Německu nebo třeba v Itálii, kde se konala olympiáda, by evropská část Světového poháru mohla proběhnout celkem v klidu. K Rusku jsou pak loajální na Slovensku a v Maďarsku, tam ale chybí odpovídající hokejová infrastruktura.“
I kdyby ale sborná hrála jen v zámoří, pořád by přetrvával problém s odporem části účastníků.
„Pokud by šlo o Lotyšsko nebo Německo, tak bez nich by se NHL obešla. Finové a Švédové jsou ale hlavní soupeři Severní Ameriky, disponují hvězdami první velikosti. Bez nich Světový pohár postrádá smysl,“ doplnil novinář.
Není pevně dané, kdy se o účastnících rozhodne. Podle Dalyho by to ale mělo být před začátkem sezony 2027/28.
Stoupne barel ropy na 200 dolarů? Írán vyhlásil ekonomickou válku, pocítíme dopady?
Ceny ropy a plynu po eskalaci bojů v Zálivu vyskočily o dalších třicet procent. Izraelci nejprve bombardovali těžební pole Jižní Pars v Íránu, Teherán odpověděl útoky na katarská plynová naleziště a saúdské rafinerie. „Oko za oko, zub za zub“, vysvětlil to předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalifat. Saúdská Arábie už oznámila, že si vyhrazuje právo vojensky zasáhnout proti Íránu.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chtějí chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Jak to bude s MS? Íránští fotbalisté se dál připravují, odstoupit prý nehodlají
Íránští fotbalisté se podle plánu připravují na mistrovství světa, které v červnu a v červenci společně uspořádají USA, Mexiko a Kanada. Šéf tamního svazu Mehdi Tádž uvedl, že odstoupit z turnaje Írán kvůli vojenskému konfliktu s USA nehodlá. Ve Spojených státech, kde má naplánované všechny tři zápasy ve skupině, hrát nebude.
Tvrdý nástup po měsíci bez zápasu. Mladá Češka utržila v Miami debakl
Tenistka Sára Bejlek uhrála v 1. kole v Miami proti Talie Gibsonové jediný game. Vítězka únorového turnaje v Abú Zabí podlehla Australance 1:6, 0:6.
ŽIVĚ Ukrajina intenzivně útočí na ruské plynovody, rozčiluje se Moskva. Kyjev zatím mlčí
Moskva obvinila Ukrajinu ze zintenzivnění vzdušných útoků na ruská zařízení pro export plynu prostřednictvím plynovodů TurkStream a Blue Stream. Ruský státní plynárenský gigant Gazprom na platformě Telegram uvedl, že armáda údery odrazila. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil a podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.