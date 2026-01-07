Nic pro slabé nátury. Skateboardová superstar si při pádu zlomila lebku a očnici

Sedminásobný mistr světa ve skateboardingu Nyjah Huston si při pádu ze zábradlí zlomil lebku a očnici.
Jednatřicetiletý Američan, kterého mnozí považují za nejlepšího skateboardistu v disciplíně street všech dob, o tom informoval své fanoušky na sociálních sítích. Sdílel fotografie z nemocnice, na nichž má odřené a oteklé pravé oko.
Na internetu se objevilo video z karambolu, kterým skončil Hustonův pokus o sjezd úzkého zábradlí před vchodem do domu. Bronzový olympijský medailista z Paříže neměl helmu a skončil pod schody s poraněnou hlavou.
"Drsná připomínka, jak smrtící může být ježdění na masivních zábradlích. Berte život den za dnem. Doufám, že jste všichni měli lepší vstup do nového roku než já. Žijeme, abychom bojovali další den," napsal Huston na instagramu.
Majitel 13 medailí z X Games dvakrát závodil pod pěti kruhy, vedle předloňských her v Paříži byl i v roce 2021 v Tokiu. Loni se nechal slyšet, že by chtěl startovat také na OH 2028 v Los Angeles.
Pořadatele protivládních demonstrací Vrabela čeká soud, měl podvádět s dotacemi
Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z podvodu s dotacemi v době pandemie nemoci covid-19. Uvedla to ve středu Česká televize. Podle obžaloby Vrabel čerpal pro své firmy neoprávněně státní dotace, které měly podnikatelům pomoci v době celostátních omezení služeb a vycházení kvůli pandemii. Škoda činí 568 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.
ŽIVĚBabiš dorazil na oběd s prezidentem. Nad candátem řeší i Turkovu nominaci
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes krátce před polednem dorazil na Pražský hrad, kde ho na novoročním obědě přivítal prezident Petr Pavel. Řešit budou i nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí.