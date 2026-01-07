Přeskočit na obsah
Sport

Nic pro slabé nátury. Skateboardová superstar si při pádu zlomila lebku a očnici

ČTK

Sedminásobný mistr světa ve skateboardingu Nyjah Huston si při pádu ze zábradlí zlomil lebku a očnici.

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 17: American skateboarder Nyjah Huston poses for a photo during a fan meeting on October 17, 2
Nyjah Huston, americký skateboardistaFoto: IMAGO
Jednatřicetiletý Američan, kterého mnozí považují za nejlepšího skateboardistu v disciplíně street všech dob, o tom informoval své fanoušky na sociálních sítích. Sdílel fotografie z nemocnice, na nichž má odřené a oteklé pravé oko.

Na internetu se objevilo video z karambolu, kterým skončil Hustonův pokus o sjezd úzkého zábradlí před vchodem do domu. Bronzový olympijský medailista z Paříže neměl helmu a skončil pod schody s poraněnou hlavou.

"Drsná připomínka, jak smrtící může být ježdění na masivních zábradlích. Berte život den za dnem. Doufám, že jste všichni měli lepší vstup do nového roku než já. Žijeme, abychom bojovali další den," napsal Huston na instagramu.

Majitel 13 medailí z X Games dvakrát závodil pod pěti kruhy, vedle předloňských her v Paříži byl i v roce 2021 v Tokiu. Loni se nechal slyšet, že by chtěl startovat také na OH 2028 v Los Angeles.

Ladislav Vrabel (uprostřed).
Pavla Marešová a Hana Suková.
