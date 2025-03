Na českou první hvězdu zápasu v brance Anaheimu vyzrál jen Vrána

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 28 zákroky k výhře 2:1 nad Nashvillem a byl zvolen první hvězdou zápasu. Překonal jej pouze Jakub Vrána, který se prosadil poprvé v novém působišti po přesunu z Washingtonu.

Dostál vstupoval podesáté v sezoně do třetí třetiny s čistým kontem. O druhou nulu jej připravil Vrána, který vypálil v přesilové hře od modré čáry a vyrovnal ve 45. minutě na 1:1. Český gólman neudržel puk v lapačce a prošel mu mezi betony do branky. Zápas rozhodl v 52. minutě Alex Killorn. Dostál si tak připsal jubilejní dvacátou výhru v ročníku.

"Chytá skvěle. Nevidíte často, že by mladý gólman podával tak vyrovnané výkony," ocenil Killorn čtyřiadvacetiletého mistra světa z Prahy, který je v procentuální úspěšností zásahů (91,1) v elitní desítce. "Drží nás každý zápas. Je radost ho sledovat," doplnil.

Nashville před rozhodujícím gólem nevyužil 70 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři a vyšel naprázdno navzdory střelecké převaze 29:15. Anaheim ještě živí naději na play off, na poslední postupové místo má manko šesti bodů. "Nikdy se nevzdáváme, na zápas jsme vždy připraveni. Tým drží při sobě dokazujeme to každé utkání," podotkl Dostál. Dvacet výher v ročníku vychytal poprvé v kariéře, v této sezoně dosud jako jediný český gólman. K této metě se blíží i Vejmelka (18).

Další český brankář Petr Mrázek pustil tři góly z 31 střel, ale neodvrátil porážku Detroitu 2:4 na ledě Caroliny.

Mrázek po výměně z Chicaga chytal druhý zápas za sebou. Všechny góly inkasoval ve druhé třetině, ve které Carolina otočila skóre na 3:1. Postupně jej překonali Taylor Hall tečí, Jack Roslovic, který zakončil souhru do prázdné branky, a Jalen Chatfield švihem z pravého kruhu.

"Výkon v druhé třetině je nepřijatelný. Nebylo to o Carolině, ale o našich hloupých chybách. O přestávce jsme si to vyříkali a zatlačili jsme je, ale nestačilo to," pronesl trenér Detroitu Todd McLellan.

Detroit, který ztrácí ve Východní konferenci dva body na postupovou osmičku do play off, snížil trefou Michaela Rasmussena. Šestou výhru domácích v řadě ale zpečetil Eric Robinson při risku soupeře bez gólmana.

Třikrát inkasoval také Karel Vejmelka při prohře Utahu 2:4 v Seattlu. Ten inkasoval už po 46 sekundách z dorážky Eeliho Tolvanena. Utah otočil, ale v závěru druhé třetiny vyrovnal se štěstím Brandon Montour, který stál na hranici brankoviště a od jeho brusle se odrazil puk do sítě. Zápas rozhodla chyba Michaila Sergačova v rozehrávce. Puku se zmocnil Kaapo Kakko, objel branku a byl u tyčky o zlomek sekundy rychleji než Vejmelkův levý beton. Vítězství Seattlu pojistil do prázdné branky Tolvanen. Vejmelka si připsal 18 zákroků.

Leon Draisaitl zařídil dvěma góly výhru Edmontonu 2:1 v prodloužení na ledě New Yorku Islanders. Německý útočník bodoval posedmnácté v řadě a vyrovnal tím nejdelší sérii sezony NHL, o kterou se nedávno postaral David Pastrňák z Bostonu. Lídr Oilers si zároveň připsal u vítězné akce stý bod v ročníku (49+51).

"Je to krásný milník, ale vítězství je víc než jakékoli osobní statistiky," uvedl Draisaitl, který je i nejlepším střelcem sezony. Tabulku kanonýrů vede o 13 branek. Na pokoření magické hranice padesáti tref mu chybí už jen jeden gól. "Všechna ta čísla a úspěchy jsou skvělé pro osobní pocit, ale nic z toho bych nedokázal bez spoluhráčů," podotkl.

NHL:

Carolina - Detroit 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky: 21. Hall, 26. Roslovic, 33. Chatfield, 59. Robinson - 19. DeBrincat, 43. Rasmussen. Střely na branku: 32:26. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58:57 minuty, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Kotkaniemi, 3. Chatfield (všichni Carolina).

NY Islanders - Edmonton 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 42. Horvat - 29. a 64. Draisaitl. Střely na branku: 25:35. Diváci: 15.879. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Horvat (NY Islanders), 3. Brown (Edmonton).

Calgary - Colorado 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky: 44. Coleman, 57. Huberdeau - 36. a 46. Kelly, 14. R. Lindgren, 59. Ničuškin. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.717. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. Colton (oba Colorado), 3. Coleman (Calgary).

Winnipeg - Dallas 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 18. a 27. Connor, 9. Samberg, 48. Barron - 57. Marchment. Střely na branku: 22:25. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Vilardi (všichni Winnipeg).

Anaheim - Nashville 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 36. Terry, 52. Killorn - 45. Vrána. Střely na branku: 15:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 96,6 procenta. Diváci: 14.758. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Killorn, 3. LaCombe (všichni Anaheim).

Seattle - Utah 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 1. a 59. Tolvanen, 39. Montour, 51. Kakko - 17. Schmaltz, 28. Stenlund. Střely na branku: 22:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:43 minuty, inkasoval tři góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Tolvanen, 3. Kakko (všichni Seattle).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 66 41 3 22 218:177 85 2. Toronto 65 39 3 23 208:193 81 3. Tampa Bay 65 37 5 23 228:177 79 4. Ottawa 65 35 5 25 191:185 75 5. Montreal 65 31 7 27 194:215 69 6. Detroit 66 31 6 29 191:211 68 7. Boston 67 30 8 29 182:212 68 8. Buffalo 64 25 6 33 202:227 56

Metropolitní divize:

1. Washington 66 43 8 15 239:174 94 2. Carolina 66 40 4 22 212:178 84 3. New Jersey 67 36 6 25 201:170 78 4. Columbus 65 31 8 26 217:217 70 5. NY Rangers 66 32 6 28 199:201 70 6. NY Islanders 65 29 8 28 175:194 66 7. Philadelphia 67 28 8 31 192:227 64 8. Pittsburgh 68 27 10 31 195:247 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 67 46 4 17 234:154 96 2. Dallas 65 42 2 21 222:170 86 3. Colorado 67 40 3 24 224:194 83 4. Minnesota 66 37 5 24 183:189 79 5. St. Louis 66 31 7 28 190:199 69 6. Utah 66 29 11 26 187:197 69 7. Nashville 65 25 7 33 171:213 57 8. Chicago 66 20 9 37 180:231 49

Pacifická divize: