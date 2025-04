Dobeš vychytal Ovečkina a spol., Palát nahrál na gól

Hokejisté Montrealu porazili i díky sedmi zákrokům Jakuba Dobeše v prvním kole play off NHL na svém ledě Washington 6:3 a snížili stav série na 1:2. Český brankář nahradil ve 32. minutě zraněného Sama Montembeaulta za nerozhodného skóre 2:2 a ve svém prvním startu ve vyřazovací části NHL si připsal výhru.

Jakub Dobeš a Alexandr Ovečkin v zápase play off NHL Montreal - Washington 6:3 | Foto: Reuters

Ondřej Palát asistoval u jedné branky New Jersey, které zdolalo Carolinu 3:2 ve druhém prodloužení a v sérii prohrává už jen 1:2 na zápasy. Mečbol si nevypracoval ani tým Los Angeles, který prohrál v Edmontonu 4:7 a v sérii vede 2:1.

Dobeše překonal pouze Alexandr Ovečkin, který v úvodu třetí třetiny vyrovnal z rychlého protiútoku střelou do odkryté branky na 3:3. Už za necelé dvě minuty ale vrátil Montrealu vedení Christian Dvorak. Výhru zpečetili Juraj Slafkovský a Alex Newhook. Zápas nedochytal ani gólman Washingtonu Logan Thompson. Při páté brance na něj spadl spoluhráč Dylan Strome a z utkání odstoupil.

Dobeš zvládá premiéry na výbornou, ve svém prvním startu v soutěži vychytal před několika měsíci nulu na ledě obhájce Stanleyova poháru. Teď je druhým gólmanem ve více než stoleté klubové historii, který ozdobil debut v play off výhrou z pozice náhradníka.

"Jakmile jsem chytil první střely, cítil jsem se dobře," uvedl Dobeš. "Rozjede se adrenalin, získáte sebevědomí. Kluci přede mnou hráli úžasně, hodně mi pomohli," dodal.

Klub po zápase neupřesnil, jak vážné je Montembeaultovo zranění. "Doufám, že bude brzy v pořádku. I Logan (Thompson). Nikomu nepřejete, aby byl zraněný," řekl Dobeš. Přiznal, že měl ze startu obavy. "Bál jsem se, ale byl jsem i nadšený a plný emocí. Na konci jsem i plakal. Byl to zajímavý den, budu si jej pamatovat do konce života," prohlásil.

Canadiens v zápase hýřili aktivitou, soupeře přestříleli 40:21. "Věděli jsme, že to nebude jednoduché a že po nás půjdou. To se potvrdilo," podotkl Ovečkin. "Nehráli jsme svůj nejlepší hokej. Musíme v dalším zápase přidat," řekl kouč Washingtonu Spencer Carbery.

Palát si připsal první bod v sérii u úvodní branky zápasu. Český útočník vyslal od levého mantinelu k pravému křížný pas z obranného pásma na útočnou modrou čáru. Puk převzal Timo Meier a ideálně přihrál do jízdy Nicovi Hischierovi, který forhendovou kličkou otevřel v 17. minutě skóre.

V úvodu třetí třetiny zvýšil Dawson Mercer, ale Carolina vyrovnala v přesilových hrách trefami Setha Jarvise a Sebastiana Aha. Zápas rozhodl Šimon Nemec v 83. minutě povedeným individuálním průnikem od obranné modré čáry.

Slovenský bek se stal ve věku 21 let a 69 dnů druhým nejmladším obráncem v historii NHL, který rozhodl v play off prodloužení. "Jsem tak šťastný. Je to úžasný pocit. Získali jsme veledůležité vítězství," radoval se Nemec. Na druhé straně trenér Caroliny Rod Brind'Amour nebyl spokojený s výkonem týmu. "Líbilo se mi, že jsme zabojovali a vyrovnali. Kromě toho osmiminutového úseku jsme ale nehráli moc dobře," uznal kouč.

Edmonton vedl v deváté minutě 2:0, ale v průběhu prostřední třetiny prohrával 2:3 a 3:4. Obrat Oilers odstartoval v čase 53:18 Evander Kane, který vynechal celou základní část a zasáhl až do play off. O deset sekund později skóroval podruhé v zápase obránce Evan Bouchard. Výhru zpečetili při risku Los Angeles bez gólmana Connor Brown a Connor McDavid, který nasbíral v utkání tři body (1+2).

Kane vstřelil vyrovnávací gól na 4:4 po skrumáži a Los Angeles si vybralo trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři. Verdikt ale platil a Kings dostali trest za zdržování hry. Edmonton přesilovou hru bleskově využil.

"Prohlédli jsme si záběry a připadalo nám, že soupeř fauloval, tak jsme si vzali výzvu. Někdy to vyjde, někdy ne. Bohužel tentokrát jsme neuspěli a stálo nás to zápas," konstatoval kouč Los Angeles Jim Hiller.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

Montreal - Washington 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Branky: 20. Carrier, 29. Suzuki, 40. Caufield, 45. Dvorak, 54. Slafkovský, 58. Newhook - 4. McMichael, 31. Chychrun, 43. Ovečkin. Střely na branku: 40:21. Dobeš odchytal za Montreal 28:21 minuty, inkasoval jeden gól z osmi střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Carrier, 3. Slafkovský (všichni Montreal). Stav série: 1:2.

New Jersey - Carolina 3:2 ve druhém prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 17. Hischier (Palát), 42. Mercer, 83. Nemec - 47. Jarvis, 53. Aho. Střely na branku: 37:27. Diváci: 16.682. Hvězdy zápasu: 1. Nemec, 2. Markström (oba New Jersey), 3. Andersen (Carolina). Stav série: 1:2.

Západní konference - 3. zápasy:

Edmonton - Los Angeles 7:4 (2:1, 1:3, 4:0)

Branky: 9. a 54. Bouchard, 38. a 60. Brown, 3. Nugent-Hopkins, 54. E. Kane, 59. McDavid - 18. Kempe, 26. Fiala, 36. Doughty, 38. Moore. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Draisaitl (Edmonton). Stav série: 1:2.