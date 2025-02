Zázračný ruský favorit padá. Místo bodů fascinuje slovní přestřelkou s koučem Flyers

Ze záležitosti jednoho nebo dvou mužů je hromadná přetahovaná, jejíž výsledek je i po dvou třetinách základní části velmi těžké odhadnout. Jisté je, že útočník Matvej Mičkov, původní favorit na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka hokejové NHL, momentálně nemá jistou ani přítomnost ve finálové trojce.

Mluvilo se o něm jako o největší ruské naději od Alexandra Ovečkina. V draftu 2023 měl být zdatným protivníkem opěvovaného Connora Bedarda.

Nakonec Mičkov skončil až sedmý, převážně ale kvůli nehokejovým důvodům - dlouhé smlouvě v ruském Petrohradu nebo zvěstím o problematické povaze.

O jeho umu na ledě nikdo nepochyboval.

Proto když mimořádně zručný křídelník předčasně skončil v Rusku a loni na podzim se hlásil ve Philadelphii, nejen tamní fanoušci pookřáli. O favoritovi na Calderovu trofej bylo jasno.

A když se hned na začátku sezony zranil hlavní vyzyvatel, Kanaďan Macklin Celebrini, někteří měli Mičkovovu korunovaci za hotovou věc. Není divu, sbíral jeden bod za druhým a vládl ligové produktivitě nováčků.

Teď je ale všechno jinak.

Mičkov v posledních sedmi zápasech nebodoval a celkem má po 53 kláních 34 bodů (14+20), což v tabulce noviců stačí jen na třetí místo.

Na přelomu měsíce navíc plnil titulky novin slovní přestřelkou s trenérem Philadelphie Johnem Tortorellou při zápase proti newyorským Islanders.

Přísný kouč útočníkovi přímo na střídačce nejspíš vyčítal chybu před obdrženým gólem. A po emotivní výměně názorů ho už do hry nepustil.

"Snažíme se ho učit, jak se tady věci dělají. Aby chápal, jak se chová profesionál a co je třeba k tomu, abyste hráli," vysvětloval pak své rozhodnutí. "Žádné podrobnosti k tomu, co se odehrálo na lavičce, vám ale nepovím, do toho se zatáhnout nenechám. Možná tomu nebudete věřit, ale mělo to svůj důvod. Záleží nám na něm. I mně osobně na něm záleží."

Lekci v podobě přikování ke střídačce dal Tortorella Mičkovovi víckrát v sezoně. Dokonce ho i posadil na tribunu coby zdravého náhradníka.

Celkově má ruský křídelník icetime 15:56, což je výrazně méně než další zelenáči Celebrini a Lane Hutson, kteří běžně hrají kolem 20 minut.

Oba jsou teď před Mičkovem i v produktivitě.

Druhý Celebrini, jednička poslední draftu, posbíral 39 bodů (14+20), ale protože toho vinou poraněné kyčle hodně zmeškal, má jasně nejvyšší bodový průměr - 0,91. Podobně si před rokem vedl Bedard.

Američan Hutson je se 41 body (3+38) první, přestože nastupuje na pozici obránce a na rozdíl od Celebriniho s Mičkovem neměl v dětství status superhvězdy. Draftem NHL 2022 prošel až na 62. příčce.

Nevysokému bekovi momentálně pomáhá, že se stal hlavním "quarterbackem" montrealské přesilovky, kde - na rozdíl od povinností směrem dozadu - exceluje.

Když v půlce ledna sestavovali společný žebříček nejlepších nováčků Scott Wheeler a Harman Dayal z online deníku The Athletic, Celebrini a Hutson skončili na děleném prvním místě.

Mičkov, přestože sedmizápasové sucho měl teprve před sebou, byl až čtvrtý.

Přeskočil ho ještě 23letý americký gólman Dustin Wolf, který roky dominoval na farmě a teď se rozzářil i v NHL. V 31 utkáních za Calgary zastavil 91,4 procenta puků a v boji o místo v bráně poráží svého českého kolegu Dana Vladaře.

"Mičkovův pád na čtvrté místo našeho žebříčku reflektuje, jak dominantně si poslední dobou počínají hráči před ním, není to obžaloba jeho hry. Nikoho nepřekvapí, pokud ve zbytku sezony zařadí vyšší rychlost a v závodě o Calder Trophy znovu vyvstane jako favorit. Pořád je neoddiskutovatelně ve hře," upozornil Dayal.

Od té doby se však rozdíl mezi Mičkovem a trojicí Celebrini, Hutson a Wolf ještě zvětšil.