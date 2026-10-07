Nezvládli jsme to fyzicky ani mentálně, přiznal Nedvěd. V Anglii repre nakročila zpět

Přestože čeští fotbalisté ve všech čtyřech uplynulých zápasech Ligy národů utrpěli porážku, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd hodnotí první sraz pod španělským trenérem Santim Deniou pozitivně. Držitel Zlatého míče zároveň připustil, že dnešní prohrou 0:3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět.
Nový kouč podle něj bude potřebovat čas, v dalších dnech si sraz společně vyhodnotí. Nedvěd to řekl České televizi.
Národní tým v elitní skupině A3 Ligy národů postupně prohrál 1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií, 1:3 ve Španělsku a dnes v Londýně.
„Tentokrát určitě nemůže panovat spokojenost, protože jsme prohráli 0:3. Myslím, že dnes jsme na tom nebyli dobře fyzicky ani mentálně. Bylo to na hřišti vidět. Na druhou stranu si myslím, že můžeme hodnotit celé to soustředění pozitivně. Hráli jsme čtyři velice těžké zápasy, ten nejvyšší level fotbalu, který se dá,“ řekl Nedvěd.
„Třikrát jsme to nějakým způsobem ustáli, počtvrté už to nevyšlo. Pro nás to bylo opravdu velice náročné, ztratili jsme některé hráče v uvozovkách cestou. Myslím, že jak jsme udělali tři kroky dopředu v těch minulých zápasech, tak dnes jsme udělali krok zpátky,“ doplnil bývalý kapitán české reprezentace.
Líbilo se mu, jak obměněné mužstvo pracovalo.
„Budeme mít čas si se Santim v příštích dnech sednout. Na hlubší zamyšlení si chceme dát nějaký odstup. Bylo to velice náročných 16 dní, myslím si, že tohle mužstvo jelo na maximum, na limit,“ mínil Nedvěd.
Český tým se pod prvním zahraničním koučem v historii snažil hrát více kombinačně.
„Hodnotím to pozitivně, protože kluci odevzdali všechno. Snažili se dělat věci, které po nich chtěl trenér, splnit jeho filozofii. Nebylo to jednoduché, protože jsme proti sobě měli fakt strašně silné týmy. Ta pravda bude vidět později. Myslím, že i trenéři potřebují čas na práci. Neměli tolik času se sblížit s týmem, s hráči, bylo to poprvé,“ podotkl Nedvěd.
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