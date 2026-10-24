Nezastavitelný Nečas. Proti Tampě posbíral tři body

Martin Nečas zpečetil v NHL gólem do prázdné branky výhru hokejistů Colorada 6:3 nad Tampou Bay. Český útočník ještě asistoval u dvou gólů a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ve zbývajícím utkání pátečního programu zvítězil Montreal 4:1 v Chicagu. Jakub Dobeš plnil roli náhradního gólmana Canadiens.
Nečas získal první bod už po 68 sekundách hry, když po jeho přihrávce zakončil Devon Toews protiútok střelou do prázdné branky a otevřel skóre zápasu.
Druhou přihrávku si připsal u gólu na 5:2, který vstřelil v úvodu třetí třetiny z dalšího rychlého kontru Nathan MacKinnon.
Tampa Bay ještě snížila, ale při risku bez gólmana brzy inkasovala. Nečas vystihl na útočné modré čáře rozehrávku a stanovil konečný výsledek. Při vyhlášení hvězd jej předčil pouze MacKinnon. Kanadský útočník nasbíral v zápase čtyři body (1+3).
Chicago vedlo trefou Connora Bedarda, ale skóre otočil dvěma trefami Jake Evans, první hvězda zápasu. Další dvě branky Montrealu přidali obránci Kalden Guhle a Mike Matheson.
Výsledky NHL:
Chicago - Montreal 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 5. Bedard - 18. a 28. Evans, 39. Guhle, 58. Matheson. Střely na branku: 21:28. Diváci: 19.592. Hvězdy zápasu: 1. Evans, 2. Guhle, 3. Matheson (všichni Montreal).
Colorado - Tampa Bay 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Branky: 2. Toews (Nečas), 6. Kadri, 21. Svečkov, 34. Lehkonen, 45. MacKinnon (Nečas), 58. Nečas - 29. a 40. Guentzel, 56. D'Astous. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.104. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
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