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Sport

Newcastle s Horníčkem drží v lize neporazitelnost, český gólman inkasoval dvakrát

ČTK
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Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance zůstal i po 3. kole anglické fotbalové ligy neporažený. Díky gólu v 88. minutě remizoval doma s Bournemouthem 2:2. Hostům nestačil dvoubrankový náskok a stále čekají na výhru. Ve všech třech dosavadních zápasech přišli o bodový zisk kvůli inkasovaným gólům v závěru.

Premier League - Newcastle United v AFC Bournemouth
Lukáš Horníček inkasuje gólFoto: REUTERS – Lee Smith
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Horníček inkasoval už v deváté minutě. Scottovu střelu z hranice vápna jeden z domácích obránců zblokoval tak, že míč obloukem spadl přesně do cesty Taverniera, jenž zblízka nedal českému brankáři šanci. "Strakám" nepřálo štěstí ani u druhé inkasované branky.

Kluivertova střela do tyče ve 35. minutě se odrazila do Horníčkových zad ke Scottovi, jehož centr zpět do nebezpečného prostoru si obránce Thiaw srazil vysokým obloukem do vlastní sítě.

Newcastlu se podařilo rychle zareagovat parádní trefou Barnese. A zlepšený výkon domácích ve druhém poločase nakonec vyústil i ve vyrovnávací branku. O dělbě bodů rozhodla Ramseyho dorážka po Barnesově sražené střele.

Anglická fotbalová liga - 3. kolo:

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Newcastle - Bournemouth 2:2 (37. Barnes, 88. Ramsey - 9. Tavernier, 35. vlastní Thiaw),

16:00 Brentford - Sunderland, Brighton - Leeds, Fulham - Crystal Palace, Manchester City - Coventry, Nottingham - Tottenham,

18:30 Hull - Aston Villa.

Tabulka:

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1.

Manchester City

2

2

0

0

6:2

6

2.

Arsenal

2

2

0

0

4:0

6

3.

Hull

2

2

0

0

3:0

6

4.

Chelsea

2

2

0

0

7:5

6

5.

Liverpool

3

1

2

0

6:4

5


Newcastle

3

1

2

0

6:4

5

7.

Brentford

2

1

1

0

4:1

4

8.

Everton

2

1

1

0

3:1

4

9.

Leeds

2

1

1

0

2:1

4

10.

Brighton

2

1

0

1

7:4

3

11.

Manchester United

2

1

0

1

5:4

3

12.

Sunderland

2

1

0

1

2:2

3

13.

Ipswich

3

1

0

2

4:8

3

14.

Bournemouth

3

0

2

1

4:5

2

15.

Nottingham

2

0

1

1

2:3

1

16.

Fulham

2

0

0

2

2:4

0

17.

Coventry

2

0

0

2

0:4

0

18.

Crystal Palace

2

0

0

2

1:6

0

19.

Aston Villa

2

0

0

2

0:5

0


Tottenham

2

0

0

2

0:5

0

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