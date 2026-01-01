Nevídaná nuda v Anglii. Bez gólu skončily zápasy Manchesteru City, Liverpoolu i Spurs

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v tabulce mu po sérii tří remíz patří sedmá příčka. Liverpool doma rovněž hrál s Leedsem bez branek.
Manchester City se v šesté minutě radoval z branky, těsný ofsajd střelce Bernarda Silvy však oslavy překazil. Svěřenci Pepa Guardioly si po zbytek zápasu drželi herní převahu, ale ke třem bodům jim nepomohl ani návrat hvězdného záložníka Rodriho. Vítěz Zlatého míče za rok 2024 nastoupil v Premier League poprvé od 2. listopadu, trápilo ho zranění stehenního svalu.
Liverpool opakovaně hrozil šancemi Ekitikého, Wirtze nebo Van Dijka, brankáře Lucase Perriho ale hráči nepřekonali. Kanonýr Leedsu Calvert-Lewin v 81. minutě krátce slavil gól, kvůli ofsajdu ho ale rozhodčí neuznal. Osmadvacetiletý útočník vyšel střelecky naprázdno poprvé po šesti zápasech.
Úřadující mistr nenavázal na předchozí tři vítězství a na čtvrtém místě ztrácí na Arsenal už 12 bodů. Leeds prodloužil sérii bez porážky na šest zápasů a na 16. místě má sedmibodový náskok na pásmo sestupu.
Crystal Palace na svém stadionu remizoval s Fulhamem 1:1. Na trefu domácího Matety deset minut před koncem odpověděl Cairney. Crystal Palace bodoval po třech porážkách a na devátém místě zůstal o skóre před dnešním soupeřem, který naopak klopýtl po sérii tří triumfů.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank poprvé od letního přesunu zavítal na stadion bývalého klubu Brentfordu a také tento zápas skončil bezbrankovou remízou.
Anglická fotbalová liga - 19. kolo:
Crystal Palace - Fulham 1:1 (39. Mateta - 80. Cairney), Liverpool - Leeds 0:0, Brentford - Tottenham 0:0, Sunderland - Manchester City 0:0.
Tabulka:
1.
Arsenal
19
14
3
2
37:12
45
2.
Manchester City
19
13
2
4
43:17
41
3.
Aston Villa
19
12
3
4
30:23
39
4.
Liverpool
19
10
3
6
30:26
33
5.
Chelsea
19
8
6
5
32:21
30
6.
Manchester United
19
8
6
5
33:29
30
7.
Sunderland
19
7
8
4
20:18
29
8.
Everton
19
8
4
7
20:20
28
9.
Brentford
19
8
3
8
28:26
27
10.
Crystal Palace
19
7
6
6
22:21
27
11.
Fulham
19
8
3
8
26:27
27
12.
Tottenham
19
7
5
7
27:23
26
13.
Newcastle
19
7
5
7
26:24
26
14.
Brighton
19
6
7
6
28:27
25
15.
Bournemouth
19
5
8
6
29:35
23
16.
Leeds
19
5
6
8
25:32
21
17.
Nottingham
19
5
3
11
18:30
18
18.
West Ham
19
3
5
11
21:38
14
19.
Burnley
19
3
3
13
20:37
12
20.
Wolverhampton
19
0
3
16
11:40
3
Věznice dnes propustily 309 lidí, většinu z nich tvořili neplatiči výživného
České věznice dnes opustilo celkem 309 lidí. U 303 z nich trestní zákoník zmírnil trest za neplacení výživného, u šesti se jednalo o drobné drogové delikty, řekla mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.
Dakar Classic prověří hlavně hlavu a techniku, říká pilotka populární „Kachny“
Historické vozy, stovky kilometrů denně a boj s vlastní hlavou. Dakar Classic vrací závod dálkové rallye ke kořenům.
Deník dobrovolníka: Co jsem vzkázal Rusům a pochopili by to vůbec?
Sedmý den na pozici se mě ptá Daniel, jestli s ním chci ještě zůstat. Kluci se budou vracet a přijde za ně nová parta, můžeme tu s nimi strávit ještě čtyři dny. Bez váhání souhlasím. Těším se na další práci.
V panice rozbíjeli okna. Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřelo 4O lidí
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana během silvestrovské oslavy zemřelo na 40 lidí. Dalších zhruba 115 osob utrpělo zranění, a to většinou vážná. Uvedl to dnes podle tiskových agentur šéf policie v kantonu Valais (Wallis) Frédéric Gisler. Část obětí podle policie tvoří cizinci.
ŽIVĚRusko tvrdí, že USA poskytne důkazy o ukrajinském útoku na Putinovu rezidenci
Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila válku s Ruskem, trvající již téměř čtyři roky. Ještě před prezidentovým projevem byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.