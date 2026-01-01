Přeskočit na obsah
Benative
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Nevídaná nuda v Anglii. Bez gólu skončily zápasy Manchesteru City, Liverpoolu i Spurs

ČTK

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v tabulce mu po sérii tří remíz patří sedmá příčka. Liverpool doma rovněž hrál s Leedsem bez branek.

Erling Haaland
Erling HaalandFoto: REUTERS
Reklama

Manchester City se v šesté minutě radoval z branky, těsný ofsajd střelce Bernarda Silvy však oslavy překazil. Svěřenci Pepa Guardioly si po zbytek zápasu drželi herní převahu, ale ke třem bodům jim nepomohl ani návrat hvězdného záložníka Rodriho. Vítěz Zlatého míče za rok 2024 nastoupil v Premier League poprvé od 2. listopadu, trápilo ho zranění stehenního svalu.

Liverpool opakovaně hrozil šancemi Ekitikého, Wirtze nebo Van Dijka, brankáře Lucase Perriho ale hráči nepřekonali. Kanonýr Leedsu Calvert-Lewin v 81. minutě krátce slavil gól, kvůli ofsajdu ho ale rozhodčí neuznal. Osmadvacetiletý útočník vyšel střelecky naprázdno poprvé po šesti zápasech.

Úřadující mistr nenavázal na předchozí tři vítězství a na čtvrtém místě ztrácí na Arsenal už 12 bodů. Leeds prodloužil sérii bez porážky na šest zápasů a na 16. místě má sedmibodový náskok na pásmo sestupu.

Crystal Palace na svém stadionu remizoval s Fulhamem 1:1. Na trefu domácího Matety deset minut před koncem odpověděl Cairney. Crystal Palace bodoval po třech porážkách a na devátém místě zůstal o skóre před dnešním soupeřem, který naopak klopýtl po sérii tří triumfů.

Reklama
Reklama

Trenér Tottenhamu Thomas Frank poprvé od letního přesunu zavítal na stadion bývalého klubu Brentfordu a také tento zápas skončil bezbrankovou remízou.

Anglická fotbalová liga - 19. kolo:

Crystal Palace - Fulham 1:1 (39. Mateta - 80. Cairney), Liverpool - Leeds 0:0, Brentford - Tottenham 0:0, Sunderland - Manchester City 0:0.

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Arsenal

19

14

3

2

37:12

45

2.

Manchester City

19

13

2

4

43:17

41

3.

Aston Villa

19

12

3

4

30:23

39

4.

Liverpool

19

10

3

6

30:26

33

5.

Chelsea

19

8

6

5

32:21

30

6.

Manchester United

19

8

6

5

33:29

30

7.

Sunderland

19

7

8

4

20:18

29

8.

Everton

19

8

4

7

20:20

28

9.

Brentford

19

8

3

8

28:26

27

10.

Crystal Palace

19

7

6

6

22:21

27

11.

Fulham

19

8

3

8

26:27

27

12.

Tottenham

19

7

5

7

27:23

26

13.

Newcastle

19

7

5

7

26:24

26

14.

Brighton

19

6

7

6

28:27

25

15.

Bournemouth

19

5

8

6

29:35

23

16.

Leeds

19

5

6

8

25:32

21

17.

Nottingham

19

5

3

11

18:30

18

18.

West Ham

19

3

5

11

21:38

14

19.

Burnley

19

3

3

13

20:37

12

20.

Wolverhampton

19

0

3

16

11:40

3

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

ŽIVĚRusko tvrdí, že USA poskytne důkazy o ukrajinském útoku na Putinovu rezidenci

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila válku s Ruskem, trvající již téměř čtyři roky. Ještě před prezidentovým projevem byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.

Reklama
Reklama
Reklama