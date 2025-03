Nevěděla, co jí dělají ruce a nohy. Česká rychlobruslařka má přesto životní výsledek

Nikola Zdráhalová skončila na mistrovství světa v rychlobruslení v Hamaru devátá v závodu na 1000 metrů. Pro osmadvacetiletou českou reprezentantku je to nejlepší výsledek na světovém šampionátu na jednotlivých tratích v kariéře. Titul obhájila Japonka Miho Takagiová.

"Je to krásný výsledek, za který jsem moc ráda. Zároveň mě ale mrzí, že jsem neměla malou domů (dojezd do cílové rovinky ve vnitřní dráze), protože věřím, že to by mě posunulo ještě výše," uvedla Zdráhalová v nahrávce pro média.

Česká reprezentantka dnes vylepšila desáté místo, které obsadila ve čtvrtek na tříkilometrové trati. Rychlobruslařka, která se na podzim vrátila k závodům po více než dvouleté pauze, za sebou nechala mimo jiné americké hvězdy Brittany Boweovou a Erin Jacksonovou.

Z evropských závodnic porazily Zdráhalovou jen tři Nizozemky v čele s Femke Kokovou, která po pátečním triumfu na pětistovce získala tentokrát stříbro. Bronz má Jutta Leerdamová.

"Neberu to tak, že bych získala nějaký skalp. Když se někdo dostane na mistrovství světa, tak už nad tím nemůžete takhle přemýšlet," řekla Zdráhalová k faktu, že byla rychlejší než Boweová.

V Hamaru Zdráhalovou čeká ještě v neděli start na trati 1500 metrů. "Kdyby pokračovalo vylepšování výsledků, byla bych ráda. Určitě to ale takhle neplánuji. Jen doufám, že se mi pojede lépe než dnes, kdy jsem nevěděla, co mi dělají ruce a nohy. Byla jsem ráda, že jsem dojela do cíle," dodala Zdráhalová.

Trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou čeká dnes v Hamaru závod na 5000 metrů, ve kterém by ráda navázala na stříbro ze čtvrteční trojky. Osmnáctiletý Metoděj Jílek se představí v závodu s hromadným startem.