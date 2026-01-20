"Neuvěřitelný rok." Český talent letí vzhůru, klub NHL ho vidí jako beka číslo jedna

Hokejové St. Louis neprožívá v severoamerické NHL povedenou sezonu. Něco ale podprůměrné výkony a mizivé vyhlídky na play off částečně vyvažuje. Je to výkonnostní skok nadějného českého zadáka Adama Jiříčka.
Jiříčkův o tři roky starší bratr David, také obránce, se v zámoří po raketovém startu zasekl a ani po výměně z Columbusu do Minnesoty tento stav nezlomil. Stále vázne na hraně mezi NHL a nižší AHL.
To Adam je momentálně na vzestupu. Potvrdil to na nedávném mistrovství světa dvacítek, kde pomohl Česku ke stříbru a pořadatelé ho vyhlásili nejlepším bekem turnaje.
České tažení za čtvrtou medailí v řadě mělo i další hrdiny, možná i větší. Křídelník Vojtěch Čihař se stal nejužitečnějším hráčem šampionátu, zadák Tomáš Galvas pronikl do mediálního All star týmu...
Optikou individuálního potenciálu má teď ale navrch Jiříček. V nejnovějším žebříčku největších světových talentů do 23 let od online deníku The Athletic skončil nejvýš z Čechů, o místo před dalším obráncem Radimem Mrtkou. Celkově obsadil 55. pozici.
Ještě v minulé sezoně přitom byly namístě obavy.
Jiříček následkem dlouhé rekonvalescence po vážném zranění levého kolena vstoupil do základní části elitní kanadské juniorky OHL opožděně, až v listopadu. A když už konečně hrál, po pár zápasech si to samé koleno poranil znovu.
Nebylo to tak vážné jako prvně, comeback stihl ještě před koncem kalendářního roku. Do správného tempa se pak ovšem dostával těžko. V součtu s play off v průměru bodoval jen asi v každém třetím zápase.
Jestli ale tehdy jako čerstvá šestnáctka draftu zklamal, nyní to bohatě vynahrazuje.
Za juniorský Brantford, kde z Čechů válí ještě útočník Adam Benák a obránce Vladimír Dravecký junior, nastřádal v 31 kláních probíhajícího ročníku 35 bodů (13+22). Patří k nejproduktivnějším bekům celé soutěže a vyčnívá i v dalších činnostech.
Šéfy v St. Louis vyloženě nadchl. „Prožívá neuvěřitelný rok,“ prohlásil asistent generálního manažera klubu Tim Taylor.
„Dělá dobře úplně všechno,“ pokračoval. „Každý večer sbírá body, je na puku, je velmi soutěživý, rozdává bodyčeky. Prostě kompletní hráč. Vidím ho jako beka číslo jedna. Možná skončí jako dvojka nebo trojka, ale v každém případě jsem z jeho budoucnost v našem týmu strašně nadšený.“
Nezávislí pozorovatelé jsou přirozeně obezřetnější, avšak i oni vidí plzeňského odchovance jako zadáka do prvních dvou obranných párů v NHL.
„Jiříček je 190 centimetrů vysoký pravák, který poměrně dobře bruslí, hraje do těla a bojuje o puky. Ofenzivně až tak nevyniká, ale má solidní ruce a kotouč distribuuje efektivně,“ spustil znalec hokejových talentů Corey Pronman. „Obránci jeho typu, spolehliví a schopní na obou koncích hřiště, mají tendenci odehrát v NHL hodně zápasů. S ním konkrétně se počítá mezi první čtyři beky týmu.“
Česká obrana etablování nových tváří včetně Adama Jiříčka zoufale potřebuje. Ve stávající sezoně NHL pravidelně nastupují pouze dva tuzemští zadáci – 28letý Filip Hronek a o sedm let starší Radko Gudas.
