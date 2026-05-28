Neuvěřitelný kolaps Sinnera. Byl jediný game od postupu, ale padl

Zdravotně indisponovaný italský tenista Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny a v pěti setech senzačně vypadl.
Největší favorit turnaje vedl 6:3, 6:2, 5:1, poté však začal mít pravděpodobně vinou horka výrazné potíže. Cerúndolo třetí set otočil na 7:5 a další sady získal 6:1 a 6:1.
Světová jednička Sinner prohrál za dramatických okolností po sérii 30 vítězných zápasů trvající od února, kdy ho v Dauhá na tvrdém povrchu porazil Jakub Menšík. Přišel tak pro letošek o možnost dosáhnout jako sedmý tenista v takzvané Open éře na kariérní Grand Slam. Při absenci zraněného loňského šampiona Carlose Alcaraze ze Španělska byl Ital hlavním kandidátem na zisk pařížského titulu.
Šestapadesátý hráč žebříčku Cerúndolo může být ve 3. kole soupeřem Víta Kopřivy, pokud český tenista porazí v dnešním duelu Španěla Martína Landaluceho.
