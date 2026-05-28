Neuvěřitelný kolaps Sinnera. Byl jediný game od postupu, ale padl

ČTK

Zdravotně indisponovaný italský tenista Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny a v pěti setech senzačně vypadl.

Jannik Sinner Foto: REUTERS
Největší favorit turnaje vedl 6:3, 6:2, 5:1, poté však začal mít pravděpodobně vinou horka výrazné potíže. Cerúndolo třetí set otočil na 7:5 a další sady získal 6:1 a 6:1.

Světová jednička Sinner prohrál za dramatických okolností po sérii 30 vítězných zápasů trvající od února, kdy ho v Dauhá na tvrdém povrchu porazil Jakub Menšík. Přišel tak pro letošek o možnost dosáhnout jako sedmý tenista v takzvané Open éře na kariérní Grand Slam. Při absenci zraněného loňského šampiona Carlose Alcaraze ze Španělska byl Ital hlavním kandidátem na zisk pařížského titulu.

Šestapadesátý hráč žebříčku Cerúndolo může být ve 3. kole soupeřem Víta Kopřivy, pokud český tenista porazí v dnešním duelu Španěla Martína Landaluceho.

Andrej Babiš

Opozice chce ve Sněmovně vytvořit platformu pro nevládní organizace

Sněmovní pozice chce vytvořit trvalou platformu, ze které by mohly nevládní organizace hájit práva lidí, které zastupují, a připomínkovat legislativní návrhy. Po čtvrteční schůzce s desítkou expertů zástupci opozičních stran na tiskové konferenci informovali, že příští týden uspořádají seminář a chtějí založit i zvláštní komisi.

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo and EU flag

Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur, varuje před nebezpečným zbožím

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.

Americký prezident Trump navštívil Floridu

„Budeme je muset vyhodit do povětří.“ Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci

Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.

