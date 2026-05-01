Neskutečná škoda. Češi ztratili dvoubrankový náskok, za konečný direkt mohl smolný moment

Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3:4 v prodloužení. V čase 69:18 rozhodl Bosse Meijer.
Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku (Trenčín):
Semifinále:
Česko - Švédsko 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) - 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson). Rozhodčí: Stewart (Kan.), Ströbel - Urfer (oba Švýc.), Knox (Kan.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 4435.
Sestava ČR: Psohlavec - Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml, Cífka, Byrtus, Hora - Šebesta, Tomek, Tománek - Řípa, Řehák, Klaus - Hartl, Šichtař, Katolický - Holejšovský, Huk, Sedláček - Trefný. Trenér: Tomajko.
