"Nerad o tom mluvím." Djokovičův výkon ve finále ovlivnil zvláštní pokles energie

Srbský tenista Novak Djokovič netajil po finálové porážce na Australian Open s Carlosem Alcarazem zklamání, boj o rekordní 25. grandslamový titul ale nevzdá. V Melbourne ho dnes od rekordního počinu dělily dva sety, nakonec podlehl světové jedničce ze Španělska 6:2, 2:6, 3:6, 5:7. V průběhu utkání řešil potíže s poklesem energie, Alcaraz si však podle něj titul zcela zasloužil.
"Je těžké zůstat po zápase pozitivní a usmívat se, protože jste soutěživý hráč a nechcete prohrávat. Nerad prohráváte, to je ten pocit," uvedl Djokovič.
Osmatřicetiletý rodák z Bělehradu hodnotil obecně vystoupení na prvním grandslamu sezony dobře. Ocenil, že v semifinále porazil vítěze posledních dvou ročníků Itala Jannika Sinnera, což označil za neuvěřitelný úspěch. Alcaraz však byl nad jeho síly.
"Věděl jsem, že k zisku titulu budu pravděpodobně muset porazit oba. Zdolal jsem jednoho z nich, což bylo velmi dobré a je to posun oproti tomu, co se mi podařilo na loňských grandslamech," řekl Djokovič.
"Je to povzbudivé, ale nestačí mi to. Budu dál bojovat a uvidíme, jestli dostanu ještě šanci. Když se ale podíváte na to, co se stalo v posledních dvou týdnech, tak je to pro mě obrovský úspěch, že jsem se dostal do finále a že jsem byl dva sety od vítězství v turnaji," podotkl.
Stejně jako na závěrečném ceremoniálu ocenil opět Alcaraze. Španěl se stal ve 22 letech a 258 dnech nejmladším tenistou v historii, který zkompletoval kariérní Grand Slam.
"Prohrál jsem se světovou jedničkou a už legendou," uvedl Djokovič a označil také Alcaraze za jednoho z nejlepších hráčů, kterým kdy čelil.
Poté, co rodák z Bělehradu dnes vyhrál první set, věděl, že je možné vše. "On je velmi inteligentní, takže jsem věděl, že změní taktiku a zvýší úroveň hry. Věděl jsem, co musím udělat, ale něco se stalo a já jsem ztratil veškerou energii," uvedl Djokovič, který si bral i před čtvrtým setem prášek.
V závěru čtvrtého setu se už cítil lépe. "Znovu jsem nabral energii a dynamiku. Požádal jsem diváky o podporu a oni se zapojili. Pak přišel nevyužitý brejkbol za stavu 4:4, ten forhend. Můj forhend se v důležitých momentech rozpadl. To se stává. Jeden nebo dva údery mohou zvrátit dynamiku zápasu a otočit věci naruby. To se stalo. Jsem jen velmi zklamaný, že jsem si nedokázal udržet ten pocit, který jsem měl v prvním setu," uvedl Djokovič.
Zdravotní potíže však rozvádět nechtěl. "Nerad o tom mluvím, protože by si lidé řekli, že si vymýšlím výmluvy a beru tím kredit vítězi. To nechci. Je potřeba pogratulovat Carlosovi, který dnes zaslouženě vyhrál," uvedl.
Na kurtu oznámil, že nikdy nečekal, že by se ještě do závěrečného ceremoniálu na grandslamech podíval. Letošní vystoupení ho však povzbudilo. "Věřím a vždy mám sebevědomí a vizi vyhrát další grandslamový turnaj, kdekoli, kde hraji. Ale nečekal jsem to," uvedl.
Připustil, že mu ale Alcaraz a Sinner budou stát nadále v cestě. "Myslím, že ti dva budou bojovat o největší tituly a pak se je mladí hráči jako já pokusí dohnat," doplnil s úsměvem Djokovič.
Lhůta pro podávání přihlášek na střední školy začala, potrvá do 20. února
V neděli začalo podávání přihlášek na střední školy. Přihlášku mohou zájemci podat elektronicky přes systém DiPSy nebo papírovou formou. Systém DiPSy spustil Cermat o půlnoci na dnešek a funguje bez problémů, řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková. Lhůta pro podávání přihlášek skončí 20. února, čas podání neovlivňuje šanci žáků na přijetí.
Španělsko otevírá dveře půl milionu migrantů. Chce oslabit „institucionální rasismus“
Madrid zahájil proces legalizace 500 tisíc migrantů bez povolení k pobytu a přizná jim právo v zemi pracovat. Podle vlády je cílem tohoto kroku „čelit vzestupu krajní pravice“.
ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu
Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.
Tvůrci videohry Kingdom Come ze studia Warhorse vyvíjejí novou RPG hru
České videoherní studio Warhorse, které stojí za vznikem dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, v současnosti vyvíjí novou hru na hrdiny (role-playing game – RPG). V rozhovoru to v neděli oznámil generální ředitel studia Martin Frývaldský. Konkrétní detaily o hře nekomentoval, mělo by se ale podobně jako u Kingdom Come jednat o takzvanou AAA hru, kterou zpravidla vyvíjí několik let početný tým lidí.