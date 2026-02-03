„Nepustil bych ho do arény.“ Český žolík pro olympiádu budí v zámoří hrůzu

V probíhající sezoně hokejové NHL má o něco málo horší úspěšnost zákroků než Karel Vejmelka i Daniel Vladař, další brankáři v Rulíkově nominaci na olympijský turnaj v Miláně. I tak je ale Lukáš Dostál favoritem na post týmové jedničky. V zámoří ho vnímají jako českého žolíka či nevítaného soupeře.
Ještě relativně nedávno to s Dostálem vypadalo zle. Ke konci listopadu se zranil v horní části těla a po návratu asi v půlce prosince byl poloviční. Prožil i přímo katastrofální zápasy.
V novém kalendářním roce ale přišel zlom. Pětadvacetiletý gólman Anaheimu se vrátil do formy, která odpovídá jeho nové smlouvě s roční cenovkou 6,5 milionu amerických dolarů.
Vrchol Dostálova vzepětí přišel v předminulém týdnu na ledě Colorada, nejlepšího týmu ligové tabulky.
Hosté byli většinu zápasu pod tlakem a na střely prohráli 16:41, díky českému hrdinovi si ale odvezli výhru 2:1 po nájezdech.
Dostál vychvaloval defenzivní práci mužstva, ovšem kouč Anaheimu Joel Quenneville tyto řeči rázně uťal. „Můžeme děkovat brankáři, bylo to celé o něm,“ prohlásil. „Myslím, že nějakou dobrou práci jsme před ním odvedli, ale taky se několikrát stalo, že soupeř byl úplně sám ve vyložené šanci.“
Gólmana Colorada Scotta Wedgewooda „nespravedlivý“ výsledek rozohnil. „Nedostali se vůbec k ničemu,“ vyčetl Anaheimu. „Řekl bych, že 40 minut akorát vyhazovali puk. Mám pocit, že jsem hrál hokejkou víckrát, než kolik jsem měl zákroků. Prostě takový ten zápas, kdy vás vychytá gólman.“
Podle analytika přes pokročilé statistiky Mikea Kellyho zastavil Dostál v onom utkání 4,89 gólu nad očekávání. Lepší jednorázový výkon předvedl v aktuální základní části jen mág newyorských Islanders Ilja Sorokin.
Odchovanec brněnské Komety ohromil natolik, že se jeho show rozebírala ještě v dalších dnech. „Viděl jsem zákroky, které odporovaly zákonům fyziky,“ kroutil hlavou v podcastu 32 Thoughts známý kanadský novinář Elliotte Friedman.
Svůj proslov pak stočil k nadcházející olympiádě. „Nejlepší věc, která mohla Kanadu potkat, je, že na Čechy narazí už v základní skupině. Někdo je potká ve čtvrtfinále. A Dostál vyhraje. Kdybych mu měl ve vyřazovacím zápase čelit já, nepustil bych ho do arény,“ poznamenal v nadsázce.
Dodejme jen, že milánské čtvrtfinále Česko – Kanada se navzdory vzájemnému střetu ve skupině nedá zcela vyloučit.
Podle turnajového systému totiž postoupí přímo do čtvrtfinále vítězové tří čtyřčlenných skupin a nejlepší mužstvo z druhých míst. Zbylá čtyřka vzejde z předkola. Při párování se pak nebude hledět na to, kdo s kým hrál ve skupinové fázi, ale na pořadí v celkové tabulce. Dokonce je možné, i když velmi nepravděpodobné, že Češi znovu potkají Kanadu hned v předkole.
Umění „zazdít“ bránu v klíčovém zápase předvedl Dostál opakovaně. Možná nejvíc uhranul před necelými dvěma roky ve čtvrtfinále zlatého mistrovství světa. Dal základ hubené výhře 1:0 proti hvězdnému výběru Spojených států.
V zámoří si to pamatují. Před blížící se olympiádou tak televize ESPN označila hvězdu Anaheimu za „X faktor“ české reprezentace.
„Dostál má vyšší výkonnostní strop než Vladař a Vejmelka. Pokud na něj Češi vsadí a on bude chytat dle svého potenciálu, může jim zajistit medaili,“ uvedla stanice.
ŽIVĚSněmovna jedná o nedůvěře vlády. "Nemůžeme pracovat," postěžoval si ministr dopravy
U sněmovního řečniště se v úterý v podvečer při jednání o vyslovení nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO) střídali ministři. Členové kabinetu popisovali dosavadní kroky a představovali další plány. Někteří nešetřili kritikou předchůdců v úřadech. Opoziční poslanci se až na předsedu ODS Martina Kupku ani ani po více než šesti hodinách od zahájení schůze ke slovu.
Neklidný den Decroix. Po kritice ANO připomněla Babišovi i Schillerové jejich hříchy
Pro exministryni spravedlnosti a poslankyni ODS Evu Decroix je úterní den pořádně perný. Poté co jí poslanci ANO vyčetli její slovník a dokonce sdělili, že kvůli ní nebudou komunikovat s klubem ODS, zareagovala po svém. Nejdříve se za svá slova „omluvila-neomluvila“ a následně jim se svou typickou emotivností začala připomínat ostré výroky špiček ANO, SPD i Motoristů sobě.
ŽIVĚ"Znárodněme volby!" vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
ŽIVĚV Charkově řeší následky ruských nočních útoků. Dron mezitím zasáhl bytový dům
Sedm lidí v úterý odpoledne v Charkově utrpělo středně těžká zranění, když ruský dron trefil bytový dům na sídlišti. Oznámily to úřady ve druhém největším ukrajinském městě, které se v silných mrazech snaží vypořádat s následky nočních ruských úderů na energetické objekty. Bez dodávek tepla po nich zůstalo 853 obytných domů. Bez tepla bylo asi 105 tisíc lidí, uvedl starosta Ihor Terechov.
Rychlá reakce. Západ chystá tvrdý postup proti Rusku při porušení příměří na Ukrajině
Západ zvažuje tvrdou, víceúrovňovou odpověď na případné porušování příměří na Ukrajině. Deník Financial Times s odvoláním na své zdroje uvedl, že opakované porušení dohody ze strany Ruska by mohlo spustit koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, vycházející z plánu projednávaného v posledních měsících.