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Sport

Neporazitelný Fuksa. Vyhrál přetahovanou s Petrovem, je mistrem Evropy

ČTK

Rychlostní kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru-o-Velho ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul.

Martin Fuksa na OH 2024 v Paříži
Martin Fuksa na OH 2024 v PařížiFoto: REUTERS
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Druhý český zlatý medailista z her v Paříži kajakář Josef Dostál skončil v závodě na 1000 metrů stejně jako loni na ME v Račicích čtvrtý.

Fuksa prodloužil neporazitelnost v této sezoně. Od začátku se držel v kontaktu s Petrovem, který vyrazil nejrychleji. Ve finiši se dlouho přetahovali o vedení, než se v posledních metrech vzepjal třiatřicetiletý český reprezentant k poslednímu náporu a vyhrál o necelé čtyři desetiny. Celkem získal již 21. evropskou medaili.

Kilometr Fuksa na mistrovství Evropy vyhrál po pěti letech, naposledy se radoval v Poznani 2021. Loni před domácím publikem v těsném závěru neuspěl, prohrál o 57 tisícin s Rumunem Catalinem Chirilou. Tehdy na sebe byl hodně naštvaný. Naopak dnes v Montemoru urval závěr pro sebe a může navázat na evropský double, který na této portugalské závodní dráze získal v roce 2013.

Pro Dostála je čtvrté místo na kilometru nejlepším výsledkem v sezoně, ve Světovém poháru se v tomto ročníku ani v jednom ze dvou závodů nedostal do finále. Většinu trati se vezl na vlně Dána Thorbjörna Raska, který se pohyboval mezi nejlepšími, a byl až v závěru pole. V poslední dvoustovce se posunul dopředu, ale na lepší než čtvrté místo to nestačilo.

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Na bronzového Portugalce Fernanda Pimentu ztratil Dostál více než půl sekundy. Vyhrál Bělorus Vladislav Kravec před úřadujícím mistrem světa Bálintem Kopaszem z Maďarska.

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