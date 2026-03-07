Neomluvitelný zkrat, divili se v zámoří. Ruská hvězda teď dostala tvrdý trest

Pittsburgh se musí v NHL pět zápasů obejít bez hvězdného útočníka Jevgenije Malkina. Ruský centr byl potrestán za to, že ve čtvrtečním utkání seknul do hlavy Rasmuse Dahlina z Buffala. Informoval o tom web zámořské ligy.
Malkin, který navíc na platu přijde o téměř 160 tisíc dolarů, se s Dahlinem dostal do konfliktu v úvodu druhé třetiny za stavu 1:1. Od rozhodčích dostali dvě minuty za krosček, Malkin navíc za seknutí ještě vyšší trest. Buffalo nakonec vyhrálo 5:1.
„Od Malkina to byl neomluvitelný zkrat. Ukázal až absurdní nedostatek disciplíny,“ komentoval chování ruského centra Josh Yohe, novinář věnující se Pittsburghu. Podobně reagovali i další.
Pro Malkina jde o třetí trest v kariéře. V únoru 2019 vynechal jedno utkání za to, že se ohnal hokejkou po Michaelu Rafflovi z Philadelphie. V dubnu 2022 obdržel čtyřzápasový distanc za krosček na Marka Borowieckého z Nashvillu.
Pro Pittsburgh je to citelná ztráta, protože kvůli zranění z olympiády už postrádá kapitána Sidneyho Crosbyho. Devětatřicetiletý Malkin je s bilancí 13 branek a 34 asistencí druhým nejproduktivnějším hráčem Penguins, lepší je pouze Crosby (27+32).
ŽIVĚ V Praze přistálo 380 cestujících z Dubaje. Další lety jsou podle mluvčí na cestě
V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými z přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. ČTK to řekla mluvčí letecké společnosti Vladimíra Dufková. Podle pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates. Další repatriační let do Spojených arabských emirátů už je podle mluvčí na cestě.
ŽIVĚ Írán s omluvou slíbil konec útoků na sousední země. Před tím ale na ně udeřil
Izraelská armáda týden po začátku války oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení mezitím dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Před tím ale čelily úderům.
Nebe nad Českem kalí prach ze Sahary. Užijeme si barevnější západ slunce
Nad Českem se objevil saharský prach, který ovlivní počasí následujících dní. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a lidé si užijí i barevnější východy a západy Slunce, uvedl dnes na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Neskutečná porce minut pro Nečase. Čech se odvděčil dalším famózním výkonem
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).
Na imigraci si v USA posvítí někdejší zápasník MMA. Nahradí odvolanou "ICE Barbie"
Tvrdý postoj k migraci, loajalita k Donaldu Trumpovi a minulost v profesionálním MMA. Republikánský senátor Markwayne Mullin, který má převzít vedení americké vnitřní bezpečnosti, patří ve Washingtonu k výrazným postavám. Pozornost si získal hlavně ostrými přestřelkami, při nichž hrozí protivníkům fyzickým násilím.