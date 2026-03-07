Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Sport

Neomluvitelný zkrat, divili se v zámoří. Ruská hvězda teď dostala tvrdý trest

Sport,ČTK

Pittsburgh se musí v NHL pět zápasů obejít bez hvězdného útočníka Jevgenije Malkina. Ruský centr byl potrestán za to, že ve čtvrtečním utkání seknul do hlavy Rasmuse Dahlina z Buffala. Informoval o tom web zámořské ligy.

Sabres Penguins Hockey
Jevgenij MalkinFoto: CTK
Malkin, který navíc na platu přijde o téměř 160 tisíc dolarů, se s Dahlinem dostal do konfliktu v úvodu druhé třetiny za stavu 1:1. Od rozhodčích dostali dvě minuty za krosček, Malkin navíc za seknutí ještě vyšší trest. Buffalo nakonec vyhrálo 5:1.

„Od Malkina to byl neomluvitelný zkrat. Ukázal až absurdní nedostatek disciplíny,“ komentoval chování ruského centra Josh Yohe, novinář věnující se Pittsburghu. Podobně reagovali i další.

Pro Malkina jde o třetí trest v kariéře. V únoru 2019 vynechal jedno utkání za to, že se ohnal hokejkou po Michaelu Rafflovi z Philadelphie. V dubnu 2022 obdržel čtyřzápasový distanc za krosček na Marka Borowieckého z Nashvillu.

Pro Pittsburgh je to citelná ztráta, protože kvůli zranění z olympiády už postrádá kapitána Sidneyho Crosbyho. Devětatřicetiletý Malkin je s bilancí 13 branek a 34 asistencí druhým nejproduktivnějším hráčem Penguins, lepší je pouze Crosby (27+32).

ŽIVĚ V Praze přistálo 380 cestujících z Dubaje. Další lety jsou podle mluvčí na cestě

V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými z přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. ČTK to řekla mluvčí letecké společnosti Vladimíra Dufková. Podle pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates. Další repatriační let do Spojených arabských emirátů už je podle mluvčí na cestě.

