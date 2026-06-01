Není to vůbec jednoduché, přiznal Menšík. Přesto doufá, že tímhle to v Paříži nekončí

Tenista Jakub Menšík byl po premiérovém postupu do čtvrtfinále Roland Garros šťastný, že si posunul grandslamové maximum, zároveň ale věřil, že jeho cesta na turnaji v Paříži ještě nekončí.
Dvacetiletý rodák z Prostějova se mezi osm nejlepších hráčů probojoval po nedělním vítězství nad Andrejem Rubljovem z Ruska, kterého porazil 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. V rozhovoru s novináři ho těšilo, že po ztraceném vedení 2:0 na sety našel v závěru síly, aby rozhodl zápas ve svůj prospěch.
„Jsem nesmírně rád za to, jak to dopadlo, ačkoliv to nebylo po fyzické ani mentální stránce vůbec jednoduché. Jsem vděčný i za podporu, kterou jsem měl. Na zápas s Alexem de Minaurem (3. kolo) mě přijela podpořit přítelkyně a teď dorazila i rodina. Hodně to pro mě znamená mít kolem sebe své nejbližší a zakončit to vítězstvím už je jen sladká tečka. Doufám ale, že ve čtvrtfinále má cesta neskončí a půjdu ještě dál," řekl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, vyhrál duel s Rubljovem po třech hodinách a 45 minutách. V utkání sice přišel o vedení 2:0 na sety, v páté sadě byl ale na servisu stoprocentní a rozhodl díky brejku v osmé hře.
„Utkání jsem začal lépe. První dva sety jsem měl vývoj pod kontrolou, i když se v koncovce druhého setu začala karta mírně obracet. Andrej je velký bojovník. Nedal mi nic zadarmo a od třetího setu svůj výkon natolik zlepšil, že bylo nesmírně těžké dostat se zpět do hry. Jsem rád, že i když vyrovnal na 2:2, našel jsem v sobě síly. Dokázal jsem se mentálně zkoncentrovat na to, co potřebuji a převzal jsem otěže zápasu zpět na svou stranu," uvedl Menšík.
Při příchodu mezi novináře nicméně netajil únavu. „Zápas skončil docela pozdě a je to teprve chvíle, co jsem dohrál. Jsem samozřejmě nadšený, že jsem došel tak daleko, ale teď už se vidím v posteli. Potřebuji si hlavně odpočinout, protože mě pozítří čeká další utkání. Snažím se už teď sbírat síly a pomalu se připravovat na to, co přijde," prohlásil Menšík.
Vítěz loňského turnaje Masters v Miami vyhrál na Roland Garros i druhý pětisetový zápas. Navázal na úspěšný duel 2. kola proti Argentinci Marianu Navonemu.
„Každý zápas přináší novou zkušenost. I když mi pětisetové zápasy dříve spíše nevycházely, teď jsem v dobrém rozpoložení a vidím na sobě zlepšení. Odvádíme skvělou kondiční práci s trenérem Honzou Pospíšilem, takže jsem na tyto situace fyzicky připraven. Výraznou složkou je i psychika. Jsem rád, že díky spolupráci s mentálním koučem Draganem (Vujovičem) dokážu využít zkušenosti z méně povedených momentů a neustále se v této oblasti posouvám," řekl Menšík.
Stal se také prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. Naposledy se zde dostal mezi osm nejlepších hráčů v roce 2016 Tomáš Berdych.
„Je to skvělý pocit se trochu zapsat do historie. Jsem hrdý na to, že mohu jít touto cestou a že je mé jméno v takové společnosti. Jak jsem ale řekl, turnaj pro mě ještě nekončí a pevně doufám, že nezůstanu jen u čtvrtfinále," uvedl Menšík.
V boji o postup do semifinále narazí na Brazilce Joaa Fonsecu, který porazil Nora Caspera Ruuda a předtím Srba Novaka Djokoviče. „Určitě mě čeká další těžký zápas, ale moc se na něj i na další výsledek těším," doplnil Menšík.