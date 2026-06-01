Není to vůbec jednoduché, přiznal Menšík. Přesto doufá, že tímhle to v Paříži nekončí

Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros.

Tenista Jakub Menšík byl po premiérovém postupu do čtvrtfinále Roland Garros šťastný, že si posunul grandslamové maximum, zároveň ale věřil, že jeho cesta na turnaji v Paříži ještě nekončí.

Dvacetiletý rodák z Prostějova se mezi osm nejlepších hráčů probojoval po nedělním vítězství nad Andrejem Rubljovem z Ruska, kterého porazil 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3. V rozhovoru s novináři ho těšilo, že po ztraceném vedení 2:0 na sety našel v závěru síly, aby rozhodl zápas ve svůj prospěch.

„Jsem nesmírně rád za to, jak to dopadlo, ačkoliv to nebylo po fyzické ani mentální stránce vůbec jednoduché. Jsem vděčný i za podporu, kterou jsem měl. Na zápas s Alexem de Minaurem (3. kolo) mě přijela podpořit přítelkyně a teď dorazila i rodina. Hodně to pro mě znamená mít kolem sebe své nejbližší a zakončit to vítězstvím už je jen sladká tečka. Doufám ale, že ve čtvrtfinále má cesta neskončí a půjdu ještě dál," řekl Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, vyhrál duel s Rubljovem po třech hodinách a 45 minutách. V utkání sice přišel o vedení 2:0 na sety, v páté sadě byl ale na servisu stoprocentní a rozhodl díky brejku v osmé hře.

„Utkání jsem začal lépe. První dva sety jsem měl vývoj pod kontrolou, i když se v koncovce druhého setu začala karta mírně obracet. Andrej je velký bojovník. Nedal mi nic zadarmo a od třetího setu svůj výkon natolik zlepšil, že bylo nesmírně těžké dostat se zpět do hry. Jsem rád, že i když vyrovnal na 2:2, našel jsem v sobě síly. Dokázal jsem se mentálně zkoncentrovat na to, co potřebuji a převzal jsem otěže zápasu zpět na svou stranu," uvedl Menšík.

Při příchodu mezi novináře nicméně netajil únavu. „Zápas skončil docela pozdě a je to teprve chvíle, co jsem dohrál. Jsem samozřejmě nadšený, že jsem došel tak daleko, ale teď už se vidím v posteli. Potřebuji si hlavně odpočinout, protože mě pozítří čeká další utkání. Snažím se už teď sbírat síly a pomalu se připravovat na to, co přijde," prohlásil Menšík.

Vítěz loňského turnaje Masters v Miami vyhrál na Roland Garros i druhý pětisetový zápas. Navázal na úspěšný duel 2. kola proti Argentinci Marianu Navonemu.

„Každý zápas přináší novou zkušenost. I když mi pětisetové zápasy dříve spíše nevycházely, teď jsem v dobrém rozpoložení a vidím na sobě zlepšení. Odvádíme skvělou kondiční práci s trenérem Honzou Pospíšilem, takže jsem na tyto situace fyzicky připraven. Výraznou složkou je i psychika. Jsem rád, že díky spolupráci s mentálním koučem Draganem (Vujovičem) dokážu využít zkušenosti z méně povedených momentů a neustále se v této oblasti posouvám," řekl Menšík.

Stal se také prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. Naposledy se zde dostal mezi osm nejlepších hráčů v roce 2016 Tomáš Berdych.

„Je to skvělý pocit se trochu zapsat do historie. Jsem hrdý na to, že mohu jít touto cestou a že je mé jméno v takové společnosti. Jak jsem ale řekl, turnaj pro mě ještě nekončí a pevně doufám, že nezůstanu jen u čtvrtfinále," uvedl Menšík.

V boji o postup do semifinále narazí na Brazilce Joaa Fonsecu, který porazil Nora Caspera Ruuda a předtím Srba Novaka Djokoviče. „Určitě mě čeká další těžký zápas, ale moc se na něj i na další výsledek těším," doplnil Menšík.

