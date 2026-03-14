„Není to tisková chyba.“ Klub dohrál se strašidelnou bilancí, která až vyvolává lítost

Daniel Poláček

Otřepaná fráze praví, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pro hokejovou Sarnii to však neplatí. Tamní Legionnaires odehráli tak bídný ročník nižší zámořské juniorské ligy, že hůř po sportovní stránce být opravdu nemohlo. Liga tým kvůli mimořádně špatným výsledkům dokonce prošetřovala.

Hokejisté Sarnia Legionnaires (v černých dresech) v utkání GOHLFoto: Shawna Lavoie Photography
„Ach můj Bože, tohle je brutální,“ zhrozil se během sezony při pohledu na výsledky juniorské Sarnie bývalý útočník NHL a nyní televizní analytik Colby Armstrong. S lítostí opakovaně vyzýval k podpoře celku. Doufal, že uvidí alespoň jednu výhru.

Nedočkal se.

Legionnaires prohráli všech padesát zápasů základní části, všechny v základní hrací době. Nezískali tak ani bod a postarali se o nejhorší sezonu v historii šampionátu GOHL.

Na předposlední tým v lize, který vyhrál pětkrát, ztratili deset bodů. Vstřelili nejméně gólů, nejvíce jich inkasovali. Rozdíl ve skóre činil -258.

Ačkoliv ontarijská GOHL je mezi kanadskými juniorkami až ve třetím sledu, udržuje si svou relevanci.

Primárně funguje jako rozvojová soutěž pro elitní OHL a prošly jí i některé hvězdy NHL. Útočník Mark Scheifele tam strávil sezonu, obránce Brandon Montour hned tři.

Propadák Legionnaires tak pronikl i na stránky velkých kanadských médií.

„Není to tisková chyba,“ informoval o hrůzném ročníku například deník National Post, podle něhož taková série porážek „popírá veškerou hokejovou logiku“.

Trápení Sarnie zřejmě z velké části pramenilo z toho, že klub v minulé sezoně vytrejdoval několik starších hráčů a do té stávající nastoupil hlavně s nováčky, kteří nedokázali držet krok. Výsledkem byl sešup ze 17 výher na nulu.

Legionnaires si vedli tak špatně, že GOHL na základě „stížnosti zvenčí“ dokonce začala dění v klubu prošetřovat, jak informoval regionální list The Observer.

Detaily stížnosti si šéf soutěže Craig Spada nechal pro sebe. „Bylo znepokojivé, že nevyhrávali,“ spustil místo toho. „Chtěli jsme se ujistit, že je tým nadále schopen soutěžit a že se mu nerozprchnou hráči.“

Liga prý zasáhla, aby pomohla s „celkovým fungováním mužstva“. Což se běžně neděje.

S prošetřováním může souviset, že krátce po konci základní části došlo ke změně majitele Legionnaires. Po pouhém roce skončil (i jako generální manažer) Jon Periard, který podle mínění soutěže nedokázal „splnit své závazky ohledně dokončení transakce“.

Klub tak zpátky převzali Theo Bet, Terry Lilley, Paul Hurtubise a Cliff Smith.

„Tady se hodí říct, že horší už to být nemůže,“ prohlásil Bet, jenž tým v minulosti vlastnil 16 let a téměř vždy ho viděl v play off. „Příště bude tým podávat rozhodně lepší výkony. Tihle kluci přes léto dospějí. Budou trénovat, chodit do posilovny,“ slíbil.

Pozoruhodné je, že Legionnaires si navzdory extrémně špatným výsledkům drželi slušnou návštěvnost. V průměru na ně doma chodilo 647 diváků, což v soutěži s 23 účastníky stačilo na sedmé místo.

Pro srovnání: tři týmy z profesionální první ligy, druhé nejvyšší české soutěže, se nedostaly ani na pět set lidí na zápas. Jmenovitě Třebíč, Sokolov a béčko Pardubic.

