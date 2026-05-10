Žádný exces, ale budovaná nenávist, běsní Sparta. Zmiňuje další přešlapy Slavie

Sparta považuje incident s fanoušky Slavie během sobotního fotbalového derby v Edenu za vyvrcholení nenávisti ze strany pražského rivala. Letenský klub to uvedl v krátkém prohlášení na sociální síti X.
Domácí příznivci v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a vhazovali světlice do sektoru hostujících diváků. Fanoušci Slavie fyzicky napadli brankáře Jakuba Surovčíka, útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince.
Sparťané odmítli v utkání pokračovat, zamířili do autobusu a odjeli ze stadionu. Slavia v duelu druhého kola nadstavbové skupiny o titul vedla 3:2, tento výsledek by jí zajistil s předstihem obhajobu titulu.
"Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu. Jen při březnovém derby byli příkladem Simon Deli skandující v rámci předzápasového programu pokřik 'Smrt Spartě' a agresivní jednání člena realizačního týmu vůči našemu hráči," připomněla Sparta exces slávistického fyzioterapeuta Daniela Bergera, který v útrobách stadionu nakopl útočníka Sparty Jana Kuchtu.
"Fanoušci, hráči a členové realizačního týmu se nesmí na stadionu obávat o svou bezpečnost, zdraví a život. AC Sparta Praha poskytuje a bude nadále poskytovat maximální součinnost všem příslušným orgánům při vyšetřování sobotních incidentů," uvedl letenský klub.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se ihned po utkání omluvil a dnes oznámil, že klub do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších příznivců.
"Slavii respektuji. Derby je kořením českého fotbalu, Sparta bez Slavie, Slavia bez Sparty by byly polovičními kluby. Přijímám omluvu Jaroslava Tvrdíka, vážím si i jeho odvahy, že ji vyřknul prakticky bezprostředně po přerušení utkání. Nicméně tím, že neustále dochází k omlouvání chování hráčů Slavie, realizačního týmu i jejích fanoušků, které je výrazně za hranou, má vedení Slavie podíl na včerejším závěru," uvedl místopředseda představenstva Sparty František Čupr pro server iSport.cz.
"Vlastně stále neumím včerejší závěr derby emočně zpracovat. Kombinace neskutečné lítosti a strachu o Kubu Surovčíka, který skončil na vyšetření v nemocnici, a další naše hráče a zástupce klubu. Včerejší závěr derby je následek, nikoliv příčina. Stupňovaná nenávist dlouhodobě, již několik sezon, pěstovaná a kultivovaná některými osobami spojenými se Slavií, pouze včera vyvrcholila fyzickým napadením našich hráčů přímo na hrací ploše. Podobných excesů v menším měřítku jsme zažili několik," přidal Čupr.
Chování fanoušků odsoudil i šéf českého fotbalu David Trunda a Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Disciplinární komise LFA svolala na dnešek mimořádné zasedání. Slavii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu.
